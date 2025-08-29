День знаний — 2025
В Госдуме раскрыли уникальность визита Путина в Китай

Депутат Чепа назвал редким случаем четырехдневный визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай впервые за долгое время продлится четыре дня, что свидетельствует о насыщенной программе, отметил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», в ходе встреч будут обсуждаться двусторонние отношения, развитие экономических и торговых связей, а также международная повестка. Учитывая такой длительный визит, вопросов будет много, предположил он.

Четыре дня для официального государственного визита — это достаточно долго. Подобные поездки у российского президента бывают редко, а потому можно сделать вывод, что повестка дня будет действительно насыщенной, — пояснил депутат.

Путин совершит официальный визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки запланировано участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее китайские СМИ писали, что перед началом визита в Китай Путин предпринял неожиданный шаг, направленный на укрепление двусторонних отношений. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально подтвердил намерение Москвы поставить Китаю передовые отечественные авиадвигатели.

