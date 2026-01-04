Победы над «Реалом», провал в сборной, эра Червиченко: как живет Романцев

4 января исполнилось 72 года тренеру московского «Спартака» Олегу Романцеву. Как он стал легендой красно-белых, почему провалился в сборной России, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Олег Романцев начинал футбольную карьеру

Романцев родился 4 января 1954 года в селе Гавриловское под Рязанью. В детстве ему часто приходилось менять школы. Отец Иван Николаевич занимал руководящую должность в сфере дорожного строительства, и семья часто переезжала. Романцев начал заниматься футболом в Красноярске. Его отец играл в любительских командах и водил сына вместе с братом Валерием на матчи.

В детстве Романцев также занимался баскетболом. Он ездил на соревнования вместе со школьной командой, но предпочел бить по воротам, а не бросать в кольцо. Однажды Романцева выгнали с тренировки, когда он решил поиграть в футбол баскетбольным мячом. Когда Олег учился в школе, его отец оставил семью. Мать будущего тренера «Спартака» Клавдия Васильевна сама растила троих детей. Женщина работала закройщицей, ездила через весь город и получала 92 рубля в месяц.

Как Романцев попал в «Спартак»

Романцев начал футбольную карьеру в составе красноярского «Металлурга». Позднее он перешел в местный «Автомобилист». После школы Олег поступил в красноярский педагогический институт и хотел связать свою жизнь с наукой, однако на футболиста обратили внимание тренер Валерий Лобановский и представители московского «Спартака».

«Когда я получил приглашение от „Спартака“, согласился, ни минуты не раздумывая. Оказалось, что довольно много людей вокруг меня болеют за эту команду. Команда была очень интересная — стали чемпионами в 1969 году. Играли [Николай] Осянин, [Анзор] Кавазашвили, [Валерий] Рейнгольд. После того как ушли [Валентин] Иванов и [Эдуард] Стрельцов, для меня кумирами стали спартаковцы, начал болеть за „Спартак“ и выступать за эту команду», — рассказывал Романцев.

У футболиста не сразу получилось закрепиться в «Спартаке». Сыграв три матча, Романцев поссорился с одним из игроков команды и уехал домой в Красноярск. Олега Ивановича вернули хитростью. Константин Бесков, возглавивший в 1977 году «Спартак», позвал игрока в Сочи на игру сборной СССР. В Москве футболиста встретил второй тренер красно-белых Иван Варламов и предложил потренироваться на базе в Тарасовке. Позже Романцев узнал, что это была задумка Бескова. После разговора с ним он решил вернуться в клуб.

В 1978 году Олег Иванович стал капитаном «Спартака», хотя не выдвигал свою кандидатуру. По словам партнеров, благодаря Романцеву в команде наладился микроклимат и каждая тренировка была праздником. Вместе с ним «Спартак» начал добиваться успехов и выиграл чемпионат СССР в 1979-м.

Почему Романцев завершил карьеру игрока

В 1980 году Романцев выступил на Олимпиаде в Москве в составе национальной команды, в которой быстро стал капитаном. На том турнире сборная СССР завоевала бронзовые медали. Однако карьера Романцева в национальной команде оказалась короткой. Он попал в заявку на ЧМ-1982, но из-за частых травм ни разу не вышел на поле. За короткий срок Романцев перенес восемь сотрясений мозга и шесть раз восстанавливался от переломов. Олега Ивановича мучила травма, полученная в матче сборной СССР против Мексики в 1979 году. В одном из эпизодов Романцев попытался ударить по мячу головой и неудачно приземлился. Врачи выявили у него смещение позвонков.

В 1983-м травма поставила под вопрос выступления Романцева в «Спартаке». В разговоре с начальником команды Николаем Старостиным Бесков раскритиковал физическую форму игрока. Проходивший мимо Романцев случайно услышал отрывок разговора и в скором времени написал заявление об уходе.

Как Романцев начал тренерскую деятельность

Завершив карьеру футболиста в возрасте 29 лет, Романцев поехал учиться в Малаховку и начал писать кандидатскую диссертацию. Но он не успел ее защитить, так как от Старостина поступило предложение стать тренером.

«Николай Петрович по моей жизни красной нитью проходит. Это он меня в „Красную Пресню“ (команда, основной задачей которой была подготовка футболистов для „Спартака“. — NEWS.ru) отправил. У меня и мысли не было, что я буду тренером. Я удивился, спросил его, а он ответил: „Ты был капитаном во всех командах, значит с ребятами умеешь общаться, тебя уважают. Это для тренера очень важно“. Я поверил», — вспоминал Романцев.

Первый год стал провальным для Олега Ивановича. В 1984-м команда под руководством Романцева заняла 13-е место во Второй лиге чемпионата СССР. Местные чиновники обвинили молодого специалиста в неудачах команды, но Старостин вступился за тренера и своим авторитетом продавил решение сохранить за ним пост.

Как Романцев стал тренером «Спартака»

В 1988-м Романцев возглавил «Спартак» из Орджоникидзе (ныне «Алания». — NEWS.ru). В конце года его сменил Валерий Газзаев, поскольку клуб занял 13-е место. Несмотря на слабые результаты, Олег Иванович пошел на повышение и возглавил московский «Спартак», сменив Бескова. Старостин вновь приложил к этому руку. После продолжительного конфликта Бесков подписал заявление об уходе и отправился в отпуск, а Николай Петрович предложил руководству кандидатуру Романцева. Когда бывший тренер передумал и попросил порвать заявление, Старостин заявил, что «оно уже в ходу».

«Они оба для меня дороги. Но я был на стороне Николая Петровича, потому что Константин Иванович воспринимал его уже неправильно: он его при всех начал осаживать на установках, хотя тот всего пару минут говорил. Это был тренерский „звездняк“, об этом все знали», — вспоминал Романцев.

В первом сезоне во главе «Спартака» Олег Иванович взял золото Высшей лиги. Затем команда заняла пятое место, но вышла в полуфинал Кубка европейских чемпионов, где обыграла «Наполи» Диего Марадоны и мадридский «Реал».

После развала СССР «Спартак» стал сильнейшим клубом страны. Первые три чемпионата России, а также Кубок страны — 1994 остались за красно-белыми, а за год до этого успеха Олег Иванович стал президентом команды.

В 1994-м Российский футбольный союз (РФС) отправил в отставку Павла Садырина и назначил Романцева главным тренером сборной России. При этом впервые со времен Лобановского ему разрешили совмещать посты в национальной команде и «Спартаке».

В 1995 году красно-белые завершили чемпионат России на третьем месте, а Романцев покинул клуб. Он доверил руководство командой своему другу и помощнику Георгию Ярцеву.

Как тренер Романцев провалился со сборной России по футболу

В отборочном цикле к чемпионату Европы 1996 года сборная России под руководством Романцева выиграла восемь встреч из десяти, став самой результативной командой с 34 голами. В финальной стадии турнира россиянам удалось набрать лишь одно очко в «группе смерти» с Италией, Германией и Чехией.

Олег Иванович болезненно воспринял этот провал. Он покинул должность главного тренера сборной России и вернулся в «Спартак». При этом в 1996 году красно-белые стали чемпионами России во главе с «пионеротрядом Ярцева» (в тот сезон команду покинули многие лидеры, и Ярцев сделал ставку на молодежь. — NEWS.ru). Под руководством Романцева в 1997 году красно-белые выиграли чемпионат. В 1998-м они сделали золотой дубль, победив в национальном первенстве и завоевав кубок страны.

В декабре 1998 года Олег Иванович вернулся в сборную России. Он сменил на посту главного тренера Анатолия Бышовца, неудачно начавшего отборочный цикл к ЧЕ-2000. После победы россиян над Францией на выход в финал турнира со второго места в группе претендовали Россия и Украина. Команды встретились в последнем туре. До 88-й минуты гол Валерия Карпина выводил сборную России на Евро, в конце матча произошла футбольная катастрофа. После штрафного удара украинцев в исполнении Андрея Шевченко вратарь Александр Филимонов допустил роковую ошибку. Он попытался поймать мяч на выходе, попятился назад и закинул его в свои ворота. Поединок завершился вничью, и украинцы вышли в финал ЧЕ-2000.

Тем не менее в РФС высоко оценили работу Романцева и попросили его готовить сборную к ЧМ-2002. Россия заняла третье место в группе в квартете с Японией, Бельгией и Тунисом. В июле 2002 года Олега Ивановича отправили в отставку.

Как тренер Романцев покинул «Спартак»

После золотого дубля 1998-го под его руководством красно-белые выиграли еще три чемпионата России подряд — с 1999 по 2001 год. Под конец было заметно, что побеждать команде становилось все тяжелее, а в ее составе все чаще появлялись игроки сомнительного качества. Конфликт Романцева с Андреем Тихоновым только усилил напряжение в команде. В конечном счете последний покинул «Спартак» в 2000-м.

В июле того же года пост вице-президента команды занял предприниматель Андрей Червиченко. В 2002-м Романцев продал ему контрольный пакет акций клуба, перешедший от Старостина. В 2001-м Олег Иванович дал одно из самых знаменитых интервью в своей карьере, похвалив новичка команды Жерара Мукунку.

«Он хороший! Очень здорово бежит, очень здорово все понимает, он техничный! Не могу его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были в России», — сказал Романцев.

Результаты «Спартака» ухудшились после прихода Червиченко. В Лиге чемпионов сезона-2002/03 произошел исторический провал. Красно-белые уступили во всех шести матчах группового этапа с разницей мячей 1:18. Клуб влез в долги, подписал спорных легионеров, скандально расстался с нападающим Дмитрием Сычевым, которого называли золотым мальчиком российского футбола, и отпустил других ведущих футболистов.

14 июня 2003 года Романцев на пресс-конференции обвинил Червиченко в неправильном ведении дел в клубе. На следующий день Олег Иванович провел последний матч в команде, обыграв в финале Кубка России «Ростов». 19-го числа он был уволен по решению руководства.

Главные победы Романцева в «Спартаке»

Самые громкие победы Олега Ивановича у руля красно-белых связаны с доминированием команды в 1990-е. В его активе абсолютный рекорд по числу выигранных чемпионатов России — восемь (1992–1994, 1997–2001). В Лиге чемпионов сезона-1995/96 «Спартак» победил во всех шести матчах на групповом этапе. Красно-белые обыграли «Ливерпуль» в 1992 году со счетом 4:2, дважды мадридский «Реал» — в 1998-м (2:1) и 2000 году (1:0), а также голландский «Аякс» в 1998-м (3:1).

Почему Романцев закончил тренерскую карьеру

Новым клубом Романцева стал раменский «Сатурн», который решил пригласить самого именитого специалиста страны для борьбы за призовые места в чемпионате. Из девяти матчей команда проиграла пять. Олег Иванович решил прекратить сотрудничество, сославшись на проблемы со здоровьем.

В сентябре 2004-го Романцев возглавил московское «Динамо», стоявшее на вылет. Сыграв вничью в последнем туре со «Спартаком», бело-голубые остались в элите. Зимой 2005 года в клуб пришли деньги и большое количество легионеров из Португалии. Романцев рассказывал, что с ним никто не советовался при покупке игроков, поэтому качество новичков оставляло желать лучшего. У некоторых даже обнаружили хронические заболевания. Олег Иванович покинул «Динамо» в мае, а после последнего матча с «Амкаром» (1:2) не пришел на пресс-конференцию.

Чем занимается Романцев после завершения карьеры

После окончания тренерской карьеры Романцеву стали поступать предложения стать советником российских клубов. В 2006-м со специалистом договорилась московская «Ника». В период с 2009 по 2012 год Олег Иванович консультировал красно-белых, но с приходом Унаи Эмери на пост главного тренера он окончательно распрощался с Тарасовкой. После увольнения испанца в СМИ активно обсуждали вопрос возвращения Романцева в «Спартак», но он заявил, что «наелся» тренерской работой. В 2023 году Олег Иванович стал советником клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН».

В 2025-м прошел V Всероссийский детский футбольный турнир на призы Романцева. Соревнования организовали при поддержке Фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и Академии «Спартака». Романцев наблюдал за игрой юных футболистов.

Что известно о личной жизни Романцева

В 1975 году футболист женился на Наталье. У супругов двое детей — сыновья Вадим и Валентин. Оба играли в футбол за спасский «Русич». В 2009 году Вадим стал тренером «Ники» и вскоре перешел в академию «Спартака».

Каждый футбольный болельщик в России знает, что Романцев — заядлый курильщик. Он выкуривал по несколько сигарет за тайм на скамейке запасных. В интервью Сычеву и журналисту Денису Казанскому в 2021 году Олег Иванович заявил, что сократил потребление с трех-четырех пачек в день до двух в неделю.

Любимое занятие Романцева — рыбалка. В 2024 году он дал интервью тренеру Леониду Слуцкому на пруду, где были раскинуты удочки. Олег Иванович рассказал, что пристально следит за «Спартаком» и российским футболом.

