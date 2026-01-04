Атака США на Венесуэлу
«Мы зарабатываем»: Трамп признался, что США не теряют деньги из-за Украины

Трамп: США не теряют деньги на украинском конфликте, а зарабатывают их

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп высказал неожиданное мнение о финансовой стороне поддержки Украины. На пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что Соединенные Штаты не несут убытков от конфликта.

По словам американского лидера, США поставляют союзникам по НАТО боеприпасы, ракеты и другое вооружение, за что получают оплату. Трамп предположил, что в результате страна, вероятно, даже извлекает из этого экономическую выгоду.

И мы отправляем НАТО много боеприпасов. Мы отправляем им много всего, ракеты и многое другое, и они платят. Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем, — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало в рамках комментариев по внешней политике и роли США в мировых конфликтах. Позиция Трампа контрастирует с распространенной точкой зрения о том, что масштабная помощь Киеву представляет собой значительную финансовую нагрузку для американского бюджета.

Ранее Трамп указал, что в ходе урегулирования украинского конфликта есть прогресс. Он добавил, что это конфликт, которого никогда не должно было случиться. Однако его допустила администрация бывшего американского лидера Джо Байдена.

