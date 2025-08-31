День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:18

Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран — членов ШОС

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, сообщило Центральное телевидение Китая. Перед этим они тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменялись рукопожатиями и сфотографировались.

Местом проведения банкета стал Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян». Саммит ШОС будет проходить с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее российский журналист Павел Зарубин рассказал, что Путина поприветствовали в Китае песней «Калинка-малинка». У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Отмечается, что передвигаться по Китаю глава государства будет на отечественном Aurus.

До этого стало известно, что состав участников ШОС и военного парада в честь 80-летия победы над милитаристской Японией, который пройдет в Китае, существенно различается. По мнению аналитиков, это отражает особенности дипломатического курса Пекина, расстановку приоритетов и внешнеполитические ограничения.

ШОС
Китай
Си Цзиньпин
банкеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.