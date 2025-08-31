Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран — членов ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, сообщило Центральное телевидение Китая. Перед этим они тепло поприветствовали иностранных лидеров, обменялись рукопожатиями и сфотографировались.

Местом проведения банкета стал Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян». Саммит ШОС будет проходить с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее российский журналист Павел Зарубин рассказал, что Путина поприветствовали в Китае песней «Калинка-малинка». У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Отмечается, что передвигаться по Китаю глава государства будет на отечественном Aurus.

До этого стало известно, что состав участников ШОС и военного парада в честь 80-летия победы над милитаристской Японией, который пройдет в Китае, существенно различается. По мнению аналитиков, это отражает особенности дипломатического курса Пекина, расстановку приоритетов и внешнеполитические ограничения.