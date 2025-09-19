Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 13:53

Скабеева увидела связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

Скабеева заметила букву Z на карикатуре с Трампом для The Times

Ольга Скабеева Ольга Скабеева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева увидела букву Z на карикатуре с президентом США Дональдом Трампом и поделилась этим в Telegram-канале. Речь идет о работе Мортена Морланда для The Times, которую он назвал «Жизнь после Трампа».

Внимание на медаль Трампа. Смешно, — указала Скабеева.

Карикатура посвящалась визиту президента США в Великобританию. На ней художник изобразил премьер-министра Кира Стармера, который лежит без одежды в неубранной комнате. Герой карикатуры со страхом наблюдает из окна за главой Белого дома, который садится в черную машину с охраной. На груди у Трампа можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.

Ранее Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его заявления об учительнице российского лидера Владимира Путина. Политик высказался, что преподаватель дала главе РФ знания в области немецкого языка, но не научила быть европейцем.

Скабеева также комментировала фото лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Журналистка оценила снимок со смеющимися президентами словом «ситуация».

Ольга Скабеева
Дональд Трамп
карикатуры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.