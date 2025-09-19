Скабеева увидела связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева увидела букву Z на карикатуре с президентом США Дональдом Трампом и поделилась этим в Telegram-канале. Речь идет о работе Мортена Морланда для The Times, которую он назвал «Жизнь после Трампа».
Внимание на медаль Трампа. Смешно, — указала Скабеева.
Карикатура посвящалась визиту президента США в Великобританию. На ней художник изобразил премьер-министра Кира Стармера, который лежит без одежды в неубранной комнате. Герой карикатуры со страхом наблюдает из окна за главой Белого дома, который садится в черную машину с охраной. На груди у Трампа можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.
Ранее Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его заявления об учительнице российского лидера Владимира Путина. Политик высказался, что преподаватель дала главе РФ знания в области немецкого языка, но не научила быть европейцем.
Скабеева также комментировала фото лидеров Белоруссии и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Журналистка оценила снимок со смеющимися президентами словом «ситуация».