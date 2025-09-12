Празднование Дня города в Москве
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина

Ольга Скабеева Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале выразила свое недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «гнидой» после того, как он сделал заявление об учительнице президента России Владимира Путина. Она разместила отрывок из выступления Зеленского, в котором он отметил, что учительница Путина по немецкому языку дала ему знания в этой области, но не научила быть европейцем.

Вот же гнида, — подписала пост Скабеева.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экстренную мобилизацию Украины, объявленную Зеленским. Она отметила, что мобилизация проводится за счет западных средств и приводит к гибели украинских граждан. Захарова указала, что только на организацию процесса Украина тратит $12 млн.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее отказывался от переговоров с Россией, несмотря на предложения вести диалог. Сейчас Зеленский проявляет интерес к переговорам, но участие Москвы остается под вопросом.

