Экстренной мобилизацией президент Украины Владимир Зеленский убивает сограждан на западные деньги, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Банковая только на «отлов» мобилизованных выделяет $12 млн.

Из-за катастрофической нехватки бойцов на линии фронта Банковой инициирована экстренная мобилизация на Украине. Под ружье планируется поставить более 120 тысяч человек. У меня теперь вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже $12 млн только на «отлов», неужели до вас не дойдет главное — вас же просто Зеленский убивает на западные деньги? — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за «колоссальных» потерь ВСУ полным ходом запустили подготовку к мобилизации женщин, хотя раньше под эту меру подпадали только женщины-медики, а остальные могли поступить на службу добровольно.

До этого СМИ со ссылкой на добытые хакерами секретные документы ВСУ сообщили, что правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тыс. человек. В Днепропетровской области в ряды ВС призовут 22,5 тыс. человек, в Одесской и Харьковской областях — 18 тыс. и почти 16 тыс. соответственно. Еще 14,2 тыс. бойцов хотят получить в Киевской области. В западных регионах страны план по насильственной мобилизации меньше — например, во Львовской области призовут 12,5 тыс. человек. Также правительство намерено мобилизовать по 10 тыс. человек с подконтрольных ВСУ территорий ДНР и Запорожской области.