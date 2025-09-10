Женские батальоны ВСУ бросают вызов ВС РФ: что с ними сделают в плену

Из-за сильной нехватки новобранцев-мужчин Киев готовится к мобилизации в ряды ВСУ женщин. По законам Украины раньше они шли в армию добровольно, призвать на службу могли только медиков. Теперь же на представительниц прекрасного пола в военной форме делают основную ставку. В какие рода войск и на какие участки могут их направить, как против них будут действовать ВС РФ и что с ними будет при попадании в плен — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах призыва женщин в ВСУ

На Украине из-за «колоссальных» потерь ВСУ полным ходом запустили подготовку к мобилизации женщин, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, «численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего» — именно поэтому Киев уже давно начал «прогрев» общественного мнения насчет мобилизации женщин и сейчас готовится к введению этой меры. В частности, в украинских бригадах уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ военный эксперт Вадим Козюлин сказал NEWS.ru, что предварительные шаги в направлении мобилизации женщин Киевом уже были сделаны — там зондируют почву «для дальнейшего ужесточения призывных мер».

«Женщин на Украине поставили на учет, а когда они заволновались, им дали успокоительный ответ, что это просто для наведения порядка и создания базы данных. Но очевидно, что это был тактический ход и, скорее всего, на фоне большого количества дезертиров и не желающих идти в ВСУ молодых людей власти в Киеве изыскивают возможность пополнить ВСУ. Женщины — это такой ресурс, которым им как раз сегодня удобно воспользоваться», — сказал Козюлин.

Что уже делают женщины в ВСУ

Использование женщин — именно в массовом количестве — это уже пройденный этап для украинских войск, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Да, женщин уже массово используют. Я публиковал неоднократно видео еще в прошлом году и год назад — про линейные части ВСУ, состоящие на треть из женщин. Они этого не скрывали, всячески рекламировали. Изначально призывали медиков, специалистов по радиотехнике, большое количество женщин в том числе снайперами работают, поэтому здесь ничего удивительного нет. Законодательные механизмы позволяют Киеву их призывать», — пояснил Онуфриенко.

По его словам, женщины в составе ВСУ уже массово встречаются в Сумской области и на Кураховском направлении.

Пойдут ли женщины служить в ВСУ против воли

По словам Козюлина, репрессивная сущность украинских властей позволит в случае надобности использовать женщин принудительно.

«Многие могут быть заинтересованы еще и в оплате — там у них неплохо платят за службу. Конечно, если выживешь и сможешь предъявить права на выплаты. Но официально, благодаря финансовой поддержке Запада, Киев способен хорошо платить своим военным. А на Украине — мы видим, что страна очень бедная, — вполне может быть, что женщины захотят финансово поддержать семью за счет своей службы. При этом их, конечно, обманут. Пообещают массу всего, а заплатят — мизер. Если заплатят. Многие погибнут почти сразу», — считает эксперт.

Как ВС РФ будут сражаться с женщинами в рядах ВСУ

Михаил Онуфриенко уверен, что каких-то особенных методов ведения войны против женщин, которые по тем или иным причинам решили пополнить ряды украинской армии, российские бойцы использовать не будут.

«В пылу боя, когда неприятель за сотни метров или дальше, трудно понять, кто именно перед тобой — мужчина или женщина. Противник в шлеме и броне, ничего не понятно. Ракете или другому дальнобойному оружию тоже нет разницы. Другое дело, что, когда наш солдат поймет, что перед ним обманом или пропагандой загнанная в ВСУ женщина или девушка, он ее, конечно, пожалеет. Но боевую задачу выполнит», — рассказал эксперт.

Что будет с украинскими женщинами в плену

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, женщины-военнослужащие ВСУ в случае попадания в плен будут пользоваться правами военнопленных в соответствии с положениями международного гуманитарного права.

«Там есть дополнительный протокол номер один, где достаточно подробно и детально расписано, как следует обращаться с военнопленными. Я думаю, что с женщинами из ВСУ именно так и будут обращаться. По уже имеющимся примерам, в России так и происходит. Бояться украинским женщинам надо наемников и нацистов из самих ВСУ», — заключил Козюлин.

