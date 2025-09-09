Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем отъезде из страны. Это случилось вскоре после подписания президентом Владимиром Зеленским указа, запрещающего бывшим дипломатам покидать украинскую территорию. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что бегство Кулебы — лишь начало и за экс-главой МИД вскоре последуют и другие украинские чиновники. Кто еще из киевских политиков может сбежать за рубеж — в материале NEWS.ru.

Что известно о бегстве Кулебы

Кулеба сообщил в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. По словам экс-главы МИД, новый указ Зеленского стал для него «личной угрозой».

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. <…> Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — заявил Кулеба.

Он добавил, что распоряжение президента Украины не имеет ничего общего с запретом на выезд для мужчин призывного возраста, так как украинские дипломаты не обязаны служить в войсках. По мнению Кулебы, Зеленский и его окружение просто не хотят, чтобы чиновники выезжали за границу и раскрывали данные, которые могут противоречить линии правительства.

В пресс-службе Кулебы позже заявили, что слова экс-министра были «поданы некорректно». По данным представителей экс-министра, он якобы выехал в Польшу, чтобы отправиться оттуда на конференцию в Южную Корею. Поездка была запланированной и он вернется 20 сентября, добавили в пресс-службе.

Почему на самом деле уехал Кулеба

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила слова Кулебы с «заговором в дурдоме». По ее словам, признание дипломата лишь доказывает абсурдность происходящего на Украине. Захарова уверена: подобные высказывания наглядно демонстрируют, что попытки Киева создать демократию по ультралиберальному образцу привели к диктатуре. При этом так называемые строители демократии, не дождавшись помощи, разъехались по «зарубежным кормушкам», подчеркнула дипломат.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в беседе с NEWS.ru, что Кулеба уже не связывает свою судьбу с Украиной. По его словам, такое поведение успело стать характерным для всего руководства страны, использующего ее исключительно для личного обогащения.

«Они только зарабатывают на родине, уничтожая украинское население, разбазаривая ее недра и промышленные предприятия. А жить собираются на Западе, когда совсем припрет, и заранее готовят себе запасные аэродромы», — высказался Журавлев.

Итальянский журналист Томас Фази в свою очередь назвал побег Кулебы тревожным сигналом, свидетельствующим о грядущем коллапсе украинского государства. «Корабль тонет — крысы бегут», — написал он в своих соцсетях.

Где может остановиться Кулеба

Кулеба, занимавший пост главы МИД с 2020 по 2024 год, после своей отставки получил работу в США. Его назначили старшим научным сотрудником Белферовского центра при школе управления имени Джона Кеннеди в Гарвардском университете. В учреждении отмечали, что в основном дипломат будет находиться на Украине, время от времени приезжая в Штаты.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с NEWS.ru отметил: и Кулеба, и прочие украинские политики могут устроиться на Западе фактически где угодно.

«Это не первый случай, когда чиновник сбегает с Украины. Мы еще не знаем, тонет или нет этот корабль, но крысы уже побежали. У клики Зеленского припасены и счета в западных банках, и недвижимость в разных странах. А самые предусмотрительные из них имеют с наворованных средств по нескольку квартир или домов в разных странах сразу. На выбор, так сказать», — пояснил политик.

Однако он не исключает и варианта с возвращением Кулебы на родину — ради сохранения «лица» правительства Зеленского.

«Если вдруг Кулеба вернется обратно, то его на Украине „отработают“ в рамках официальной легенды о деловой поездке. Ему могут дать личные гарантии и документы, позволяющие уехать в любое время, — чтобы нивелировать этот скандал, сгладить его. Потому что сейчас это публичное фиаско для действующего киевского режима. И Зеленскому надо бы как-то погасить конфликт», — предположил Царев.

Кто из украинских политиков может сбежать после Кулебы

Кулеба — действительно не первый украинский политик, уехавший за границу в разгар конфликта с Россией. Несколько месяцев назад на Украине произошел грандиозный скандал: бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, который подозревается на родине в причастности к незаконным сделкам с землей в столице, покинул страну. Вместе с ним в розыск объявили и двух его предполагаемых пособниц — Алису Соболь и Елену Богуславскую. Сейчас Комарницкий, предположительно, находится в Австрии.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допустил в разговоре с NEWS.ru, что на очереди могут оказаться люди из непосредственного окружения Зеленского.

Дмитрий Кулеба во время работы в США Фото: Lisa Ferdinando/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Тот же Кулеба не в первый раз сбежал. В 2022 году он тоже уезжал вместе со своими собачками. Получается, что никто из чиновников Зеленского на фронт не идет и ноги не теряет. Иногда идут в спецбатальон, который до зоны боевых действий и не доезжает. Кулеба говорил, что готов с русскими хоть лопатой драться, — и где они сейчас, такие вояки? А так недовольство растет — в том числе в окружении Зеленского. И вполне может быть, что скоро такое бегство украинских чиновников станет массовым», — резюмировал политик.

