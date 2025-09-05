США грозятся взорвать «Силу Сибири — 2»: глупая шутка или мечты Трампа?

В США ведущий телеканала Fox News, связанного с Республиканской партией и администрацией действующего президента Дональда Трампа, пошутил на тему подрыва газопровода «Сила Сибири — 2», строительство которого анонсировал Владимир Путин. Что это — только дурацкая шутка или реальные цели американского истеблишмента, чем союз РФ и КНР пугает США и может ли Москва защитить масштабный инфраструктурный проект — в материале NEWS.ru.

Что сказали в эфире Fox News

Российский газопровод «Сила Сибири — 2», который после завершения строительства дойдет до Китая, могут подорвать вслед за трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение в эфире американского телеканала Fox News высказал ведущий Джесси Уоттерс. При этом он не уточнил, кто может стать ответственным за такую диверсию.

«Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как „Северный поток“», — сказал Уоттерс, изобразив пальцами кавычки при слове «кому-то».

Слова журналиста не прошли незамеченными в мировых и российских СМИ, поскольку телеканал Fox News, несмотря на официально декларируемую «взвешенную» позицию, считается связанным с Республиканской партией и администрацией действующего президента США Дональда Трампа. Особенно значимой подобная угроза выглядит на фоне недавних высказываний самого Трампа о «заговоре» России, КНР и КНДР против США.

При этом американский президент сразу после завершения визита Путина в Китай, в ходе которого было анонсировано строительство «Силы Сибири — 2», сообщил, что планирует в ближайшем будущем поговорить с главой РФ. Трамп подчеркнул, что у них складывается «очень хороший диалог», но взаимосвязь событий слишком очевидна, чтобы относить все только на счет хороших личных отношений лидеров.

Дурацкая шутка или тайное желание Вашингтона

Слова Уоттерса выглядят не более чем глупой шуткой, сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Это молодой, перспективный, талантливый телеведущий, но он своего рода „дурачок“ на экране. И, конечно, он собирался просто пошутить без серьезного подтекста — в американских СМИ приняты подобные, иногда вполне „черные“, резкие шутки. Но именно это высказывание было слишком негативно в контексте, шутка не удалась. Я думаю, начальство телеканала сделало соответствующее замечание Уоттерсу. При всей его популярности надо все-таки следить за словами и думать, как они могут быть восприняты», — пояснил Дробницкий.

По его словам, такие неудачные шутки отражают общее падение уровня политической и культурной грамотности в американских СМИ.

«Да, печально, но именно таков стал наш мир. Владение словами и смыслами теряется, и многие медийные личности начинают высказываться, что называется, „не в кассу“, уровень их юмора и реальной аргументации снижается», — посетовал политолог, подчеркнув, что Уоттерс вряд ли имел в виду реальную угрозу подрыва перспективного трубопровода.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин рассказал NEWS.ru, что репризы американских телеведущих тем не менее выражают реальную обеспокоенность истеблишмента США сближением России и Китая и постепенной утратой Штатами мирового лидерства.

«Уже мы замечаем потенциальные полюсы притяжения нового миропорядка в виде БРИКС, в виде ШОС. С одной стороны, страны Запада этого опасаются, а с другой — боятся признать громко, что это, в общем-то, их реальные страхи. И вот скрывают их за такими шутками-прибаутками телеведущих, которые по большому счету показывают их беспокойство. И мысли о том, как же это сближение и развитие РФ и КНР предотвратить», — пояснил Козюлин.

Когда можно ждать реальных угроз со стороны США

По мнению Дробницкого, в близком будущем юмор телеведущего вполне может перейти в заявления реальных политиков.

«Истеблишмент США сейчас в растерянности: Китай, Индия, КНДР и Россия — вполне мощные игроки — демонстрируют откровенное непослушание их гегемонии. Очень интересно, что будут говорить американские элиты примерно через год-два, когда уже совсем откровенно выяснится, что США перестали быть гегемоном. Тогда, возможно, уже не журналисты, а реальные политики-„ястребы“ в США станут всерьез говорить о том, чтобы что-то взорвать или разбомбить ради удержания Вашингтоном этой роли», — сказал Дробницкий.

Может ли РФ защитить «Силу Сибири — 2»?

По мнению Козюлина, США и Евросоюз обязательно постараются навредить «Силе Сибири — 2» и в целом отношениям России и Китая. Но прямые диверсии вряд ли помогут Западу.

«Конечно, спецслужбы Запада будут устраивать провокации, и не только в технической области, но и в сфере культуры, национальных взаимоотношений — например, раздувать скандалы с какими-то случаями неуважения россиян к китайцам или наоборот. По любому поводу — от досмотров туристов в аэропортах до просто бытовых скандалов. Возможно, что будут и прямые диверсии, но газопровод пройдет по территории суверенных стран, а там скандалов не оберешься, и на суше его относительно легко восстанавливать, не то что „Северные потоки“ в море. И, конечно, газопровод будет серьезно охраняться», — заключил Козюлин.

