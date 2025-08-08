США в шоке: Россия доминирует в гонке дронов, в чем секрет успеха ВС РФ

Владимир Путин (на первом плане в центре) и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров (на втором плане справа) на площадке оборонного предприятия ООО «Специальный технологический центр»

Американские военные признали, что США отстают от России в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов. Они опасаются, что это может привести к большим потерям среди Вооруженных сил Соединенных Штатов в случае начала боевых действий. Почему США отстали в технологиях БПЛА от России и как Украина стала полигоном для испытаний дронов — в материале NEWS.ru.

Чего испугался американский генерал

США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА, заявил в британской газете The Times глава командования перспективных разработок Сухопутных войск Армии США генерал Джеймс Рэйни. «[Россия] впереди нас по БПЛА в настоящее время», — признал он, сравнив гонку технологий в сфере беспилотников с космической и ядерной гонкой. По мнению генерала, «наглядным испытательным полигоном» для тактик применения дронов стала Украина.

Военный подчеркнул, что отставание «грозит американским солдатам огромными потерями в случае начала полноценных боевых действий», притом что изменения в этой сфере происходят «молниеносно». По его мнению, необходимо ускорить темпы внедрения технологий БПЛА и РЭБ в американскую армию, которые уже производятся частными предприятиями.

Рейни высказал уверенность, что будущее в боевых действиях принадлежит автоматизированным системам, которые будут управлять БПЛА при помощи искусственного интеллекта. По его мнению, это может случиться уже в ближайшие два года. Однако генерал исключил возможность полного вытеснения человека из сферы боевых действий.

Производство и настройка дронов на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Как США развивают беспилотники

5 августа министр транспорта США Шон Даффи анонсировал «грандиозное объявление» о развитии беспилотников в стране. «Мы открываем господство американских беспилотников. Приготовьтесь! Грандиозное объявление будет сделано завтра», — написал он в соцсети X.

На следующий день стало ясно, что его проект ориентирован прежде всего на мирное применение дронов. Он подразумевает отмену индивидуальных разрешений на использование беспилотников и включает в себя новые требования к производителям, операторам и службам управления движением дронов, чтобы БПЛА были безопасно отделены от других беспилотников и самолетов.

«Это изменит способ перемещения людей и товаров в нашем воздушном пространстве. Так что вы можете изменить способ получения посылки от Amazon, вы можете получить чашку кофе из Starbucks с помощью беспилотника», — отметил Даффи.

Что касается применения дронов в военных целях, то президент США Дональд Трамп в июне этого года подписал ряд указов, направленных на увеличение производства беспилотных летательных аппаратов, защиту от современных дронов и обеспечение безопасности в киберпространстве.

В документах признается, что современные беспилотники «представляют собой растущую угрозу, поскольку преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты все чаще используют эти технологии для создания угрозы общественной безопасности и национальной безопасности». В связи с этим президент создает специализированную группу, «которая должна рассмотреть и предложить решения по борьбе с угрозами».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто лидирует в области развития БПЛА

Признание отставания США от России по дронам — это только одна сторона медали, отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра анализа, стратегии и технологий Руслан Пухов. «Строго говоря, сейчас все отстают от России и от Украины в области малых дронов, особенно в области тактик их применения. И пионеры здесь, конечно, украинцы. Потому что они отвечают асимметрично, у них изначально было меньше ресурсов, чем у нас. Это иллюстрация пословицы „Голь на выдумку хитра“», — заявил Пухов.

По его словам, американцы приняли решение относиться к этим малым дронам не как к летающей технике, а как к расходным материалам, боеприпасам. У каждого подразделения в тактическом звене должно быть их достаточно, а если их нет, то они идут на склад и берут сколько надо.

«При этом разговоры о том, что Украина сейчас — это такой большой полигон, в качестве именно применения дронов тоже, — правдивы. В значительной степени это так, потому что СВО — операция очень масштабная, она затянулась по времени. И конечно, любой большой конфликт используется всеми заинтересованными сторонами в качестве полигона», — сказал Пухов.

Он добавил, что пионерами в области применения коммерческих дронов в военных целях были боевики "Исламского государства" (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). С помощью легких дронов они атаковали правительственные и американские войска в Ираке и Сирии.

«Именно там это подсмотрели украинцы. После Иловайска и Дебальцево они утирали кровавые сопли и обращались к иностранному опыту. Поэтому можно считать ВСУ пионерами и в области применения тактических дронов, и в области разработки новых тактик. А мы идем вторыми за ними. Все остальные пока что позади», — добавил Пухов.

В сборочном цехе квадрокоптеров в индустриальном парке «Руднево» Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Заменит ли ИИ на войне человека

Концепция роя дронов под управлением искусственного интеллекта — это проблема и серьезный вопрос, потому что ИИ захватывает господство постепенно, отметил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«И это очень тревожно. Конечно, ИИ не может заменить человека во всем, но он уже и тексты пишет, и песни сочиняет, так что вопрос плагиата уже под сомнением. А если станет еще и воевать, то будет совсем грустно», — констатировал Дандыкин.

Фактически, то, о чем писали фантасты лет 50 назад — про дроны воздушные, наземные и морские, — это уже реальность, добавил эксперт. И то, что писалось в фантастике и снималось в фильмах насчет дальнейшего развития ИИ, вызывает большие опасения.

«Так что, может, и прав американский генерал в том, что полностью отдавать контроль над дронами ИИ нельзя», — заключил Дандыкин.

Читайте также:

Взрывы и пожар на ж/д станции под Ростовом: откуда ударили дроны, ответ РФ

Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ

«Могут долететь до Мурманска»: дроны ВСУ бьют вглубь РФ, как защититься