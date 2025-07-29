Взрывы и пожар на ж/д станции под Ростовом: откуда ударили дроны, ответ РФ

В ночь на 29 июля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Из-за удара БПЛА начался сильный пожар. Движение поездов и работа транспортного узла приостановлены. В результате взрыва в одном из поездов были повреждены стекла, пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Зачем ВСУ нанесли прицельный удар по станции и составу с людьми — в материале NEWS.ru.

Что известно о ночном налете беспилотников ВСУ на Сальск

В ночь на 29 июля ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на территорию Ростовской области. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщили о серии взрывов в небе и сработавших системах противовоздушной обороны (ПВО), которые сбили несколько воздушных целей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара ВСУ один человек погиб: в Сальске, на улице Островского, обломки дрона повредили автомобиль, водитель скончался. Личность жертвы устанавливается.

Примерно в 02:00 по местному времени дроны ВСУ совершили атаку на железнодорожную станцию Сальск. Ее работа временно приостановлена. В результате взрыва БПЛА в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск были повреждены стекла. В РЖД сообщили, что состав был оперативно отведен на безопасное расстояние, пассажиров своевременно эвакуировали. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На станции начался сильный пожар. При тушении были задействованы 45 спасателей и 12 единиц техники. После взрывов стало известно о нарушении работы контактной сети. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Откуда и с какой целью ВСУ атаковали железнодорожную станцию Сальск

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев предположил в разговоре с NEWS.ru, что атака на Сальск могла вестись с любого направления. По его мнению, учитывая близость станции к границе и наличие у ВСУ беспилотников, которые могут преодолеть это расстояние, скорее всего, запуск был с украинской территории.

«Прежде всего целью ВСУ было ударить по пассажирам. Это была попытка напугать их, в разгар отпусков создать недовольство властью в России. Но люди все понимают, что это по сути террористические удары, не затрагивающие военные объекты», — сказал он.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что Украина делает все, чтобы сорвать переговоры, любые позитивные намерения, которые проявились в процессе встреч делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

«Киеву нужны боевые действия, нужны поставки оружия и гуманитарной помощи, чтобы ее разворовать, чтобы Зеленский и его окружение на этом наживались. Еще одна из задач киевского режима — при помощи ВСУ организовать сбои в работе транспортных магистралей — автомобильных, железнодорожных, а также воздушных гаваней России, что особенно актуально в период отпусков. ВСУ стараются сделать все, чтобы попытаться сорвать россиянам летний отдых», — предположил военный в разговоре с NEWS.ru.

Насколько опасны удары ВСУ для транспортной инфраструктуры РФ

Характеристика ударов ВСУ и их география меняются, отметил Хатылев. По его словам, они наносятся в ответ на действия российских вооруженных сил.

ВС Украины Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Однако у ВС РФ есть возможности запускать гораздо больше дронов и ракет. ВСУ же могут лишь мелко напакостить: совершить теракт, атаковав железнодорожную станцию, например. Для того чтобы нарушить железнодорожные перевозки на территории России, нужны огромные силы и средства. Для Украины это невозможно. ВСУ могут наносить точечные удары на определенном участке с помощью беспилотных летательных аппаратов. А организовать хаос и нанести серьезный ущерб они не могут», — заверил он.

Как защититься от налетов украинских БПЛА

По мнению Хатылева, чтобы защититься от подобных атак, Россия должна построить систему обороны как во времена СССР. Он подчеркнул, что нужно уничтожать все то, что летит к территории страны, еще на подходе к границе.

«Это задача противовоздушной обороны, пограничников, сухопутных войск, Военно-морского флота. А если мы будем сейчас С-400 подгонять к железнодорожной станции Сальск и всем другим объектам, то ни сил, ни средств у нас не хватит. Необходимо создавать больше зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), технических и дальнобойных средств, чтобы обеспечить мирное небо над головой для всех граждан России», — заключил эксперт.

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