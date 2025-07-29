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29 июля 2025 в 07:17

БПЛА парализовали железнодорожную станцию в Ростовской области

Работу станции в Ростовской области приостановили из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Работа железнодорожной станции Сальск в Ростовской области была временно приостановлена из-за падения обломков БПЛА, движение поездов также не осуществляется, сообщили в пресс-службе РЖД. Атака произошла в районе 02:00 по местному времени. Кроме того, зафиксировано возгорание грузового поезда.

Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск, — говорится в заявлении.

Как уточнили в РЖД, все пассажиры поезда были своевременно эвакуированы. Предварительно, обошлось без пострадавших. Чтобы потушить горящие вагоны, на место был направлен пожарный поезд. В настоящее время делается все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что удар ВСУ по региону в ночь на 29 июля привел к гибели одного человека. По его словам, в нескольких районах произошла массированная атака беспилотников.

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