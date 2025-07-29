Очевидцы сообщают о взрывах в Ростовской области после атаки ВСУ

Очевидцы сообщают о взрывах в Ростовской области после атаки ВСУ SHOT: взрывы раздались в Сальске, Волгодонске и Миллерово после атаки дронов ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины провели массированную атаку БПЛА территории Ростовской области. По данным канала, жители Сальска, Волгодонска и Миллерово проинформировали о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько воздушных целей. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что первые взрывы прозвучали после 02:00 по местному времени. Всего, утверждает канал, раздалось не менее пяти-семи громких звуков.

В SHOT добавили, что в результате падения обломков дронов в районе станции в Сальске возник пожар. Однако официальных данных о разрушениях и жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары дронами по нескольким населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР указало, что последствия нападений на данный момент уточняются. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

До этого дрон ВСУ атаковали грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию.