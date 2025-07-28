Грузовой вагон попал под удар дрона ВСУ под Белгородом Гладков: украинский дрон повредил грузовой вагон в поселке Пролетарский

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию. Минобороны РФ данные пока не комментировало.

В Белгороде беспилотник сдетонировал на территории предприятия — поврежден грузовой вагон, — кратко описал ситуацию глава региона.

На данный момент известно лишь о повреждении грузового вагона, дополнительных деталей Гладков не озвучил. Остальные обстоятельства происшествия, включая возможные последствия для железнодорожного сообщения, уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники, которые атаковали Ленинградскую область в День Военно-морского флота, могли быть запущены с территории граничащих с Россией государств или из Балтийского моря. Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание, что в таких операциях участвуют страны Североатлантического альянса, хотя и не напрямую.