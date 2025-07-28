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Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 20:15

Раскрыта роль стран НАТО в атаках украинских БПЛА на Россию

Военэксперт Кнутов: НАТО передает ВСУ разведданные для атак БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские дроны, которые атаковали Ленинградскую область в День Военно-морского флота, могли быть запущены с территории граничащих с Россией государств или из Балтийского моря, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в таких операциях участвуют страны НАТО, хотя и не напрямую.

Страны НАТО всегда участвуют в подобных операциях. Они предоставляют разведданные, закладывают координаты объектов со спутников. Но они сами беспилотники не запускают, потому что это означает прямую войну РФ и НАТО. Россия в ответ на атаку как минимум должна будет поразить место пуска БПЛА или военные производственные мощности, — пояснил собеседник.

По словам Кнутова, противостоять атакам БПЛА ВСУ можно двумя способами. Первый предусматривает введение комплекса государственных мер по противодействию дронам.

Должна работать разведка, и по ее данным надо наносить удары высокоточным оружием по местам производства и хранения дронов, а также местам обучения операторов БПЛА. Другой способ — создание рубежа ПВО и ПРО от Балтийского до Черного моря. Это как Великая Китайская стена, — добавил эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал цель массированной атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область. По его мнению, ВСУ пытались сорвать празднование Дня ВМФ, даже несмотря на отмену торжественного парада в Северной столице.

БПЛА
ВСУ
атаки ВСУ
Ленинградская область
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Розен
М. Розен
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