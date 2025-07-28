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Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:38

Военэксперт назвал цель массированной атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть

Военэксперт Баранец: ВСУ хотели испортить День ВМФ атакой дронов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальный сети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный удар с применением БПЛА по территории Ленинградской области, чтобы сорвать празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ), сообщил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он полагает, что часть запущенных по региону дронов летела не с территории Украины.

Массовый запуск беспилотников имел одну цель — испортить День ВМФ, хотя в целях безопасности от парада отказались заранее. Видимо, украинцы все равно хотели его испортить. Кроме того, многие беспилотники, атакующие Ленинградскую область, запускаются либо изнутри России, либо с территории соседних вражеских республик, — заявил Баранец.

Участившиеся атаки БПЛА на северо-западе России имеют одну цель — растянуть противовоздушные способности РФ и отвлечь ее от борьбы с дронами на других участках, уверен эксперт. Прежде всего, речь идет о Донецком, Харьковском и Сумском направлениях СВО, подчеркнул собеседник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВСУ запустили дроны по Ленинградской области из-за визита президента РФ Владимира Путина в Северную столицу. По словам аналитика, атака была тщательно подготовлена и приурочена к празднованию Дня ВМФ, во время которого российский лидер посетил фрегат «Адмирал Григорович».

Виктор Баранец
БПЛА
Россия
Украина
ВСУ
Михаил Розен
М. Розен
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