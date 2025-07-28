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28 июля 2025 в 12:49

Военэксперт ответил, почему ВСУ запустили дроны по Ленобласти

Военэксперт Дандыкин связал запуск дронов ВСУ по Ленобласти с приездом Путина

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины запустили дроны по Ленинградской области из-за визита президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, атака была тщательно подготовлена и приурочена к празднованию Дня ВМФ, во время которого российский лидер посетил фрегат «Адмирал Григорович».

Атака ВСУ дронами на Ленинградскую область готовилась. Вчера был День Военно-морского флота, и был в Санкт-Петербурге верховный главнокомандующий. Он прибыл, по-моему, незапланированно на фрегат «Адмирал Григорович», который оставил за кормой 75 тысяч миль. Верховный главнокомандующий присвоил командиру корабля очередное звание капитана второго ранга. Атака ВСУ на Ленобласть — определенный вызов киевского режима, потому что президент был в Санкт-Петербурге. Они реально готовились, все это дело было подготовлено, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ атаковали Ленинградскую область дронами типа «Лютый». По его словам, дальность действия таких БПЛА превышает тысячу километров.

Судя по всему, ВСУ атаковали Ленобласть дронами типа «Лютый», их дальность больше тысячи километров. Чем они отличаются? Локальная программа идет на определенные цели и на очень низких высотах порядка 15–20 метров, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию региона. По его словам, причиной гибели стал пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА.

Ленинградская область
ВСУ
БПЛА
атаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
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