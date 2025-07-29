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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 01:10

Города ДНР подвергаются массированной атаке ВСУ

СЦКК: ВСУ массированно атакуют ряд городов ДНР с помощью ударных дронов

Средство ПВО ВС РФ Средство ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины наносят удары беспилотными летательными аппаратами по нескольким населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР в своем Telegram-канале. Последствия нападений на данный момент уточняются. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются, — говорится в официальном заявлении ведомства.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений. Устанавливается информация и о возможных жертвах среди гражданского населения.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и не покидать укрытия до окончания атак. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию. Минобороны РФ данные пока не комментировало.

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