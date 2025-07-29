Города ДНР подвергаются массированной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины наносят удары беспилотными летательными аппаратами по нескольким населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины при администрации главы ДНР в своем Telegram-канале. Последствия нападений на данный момент уточняются. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало.

Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются, — говорится в официальном заявлении ведомства.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений. Устанавливается информация и о возможных жертвах среди гражданского населения.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и не покидать укрытия до окончания атак. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал грузовой вагон в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти и экстренные службы контролируют ситуацию. Минобороны РФ данные пока не комментировало.