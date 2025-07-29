Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика

В ночь на 29 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области и один БПЛА — над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении.