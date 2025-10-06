Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:01

«Привозят и выдают за свои»: советник главы ДНР о дальнобойных ракетах ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украина не имеет собственных мощностей по производству дальнобойных ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя сообщение украинского лидера Владимира Зеленского об успешном применении ВСУ крылатых ракет «Нептун» и скором появлении баллистических ракет своей разработки. По словам Гагина, на Украине происходит сборка готовых изделий из иностранных комплектующих.

Прежде всего стоит сказать, что Украина на данный момент не имеет своих мощностей для производства подобных изделий, как [крылатые ракеты] «Нептун». Мы можем говорить, что это иностранные образцы вооружений, которые просто собираются на территории Украины. Их просто привозят, и Украина выдает их за свои примерно так же, как дрон PD-1 канадского и американского производства успешно был назван «Лелека». При том, что это было одно и то же изделие, — объяснил Гагин.

Военэксперт подчеркнул, что Украина собирает на своей территории как беспилотники, так и ракеты. Чаще всего вооружение предоставляет Великобритания и другие страны НАТО, добавил он.

То же самое можно сказать и о более сложных изделиях, таких как ракеты. Чаще всего это ракеты, предоставленные Британией и другими странами НАТО, которые снабжают Украину. Поэтому говорить о том, что Украина имеет свои мощности и свои изделия подобного класса — это глупо, — резюмировал Гагин.

Ранее американский портал Military Watch Magazine передал, что российские истребители-перехватчики МиГ-31 получили в распоряжение усовершенствованные модернизированные гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Они способны преодолевать современные системы ПВО, уточнили журналисты.

Софья Якимова
С. Якимова
