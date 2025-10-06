Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 12:14

В России начали применять модернизированные «Кинжалы»

MWM: МиГ-31 оснастили модернизированными «Кинжалами»

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 получили в распоряжение усовершенствованные модернизированные гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», передает американский портал Military Watch Magazine. Они способны преодолевать современные системы ПВО, уточнили журналисты.

Теперь ракеты могут следовать по нормальной траектории, прежде чем совершить крутой пикирующий маневр или выполнить маневры, чтобы запутать и обойти украинские системы противовоздушной обороны, — заявили аналитики.

По данным журналистов, аналогичным усовершенствованиям подверглись баллистические ракеты, которые применяются оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М». Отмечается, что последние неоднократно наносили удары по части украинских систем Patriot во время боев.

Ранее российские военные «Кинжалами» и дронами уничтожили объекты ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ, центр обеспечения горючим, места хранения реактивных систем залпового огня HIMARS. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных в 137 районах.

