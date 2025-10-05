Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 12:28

Российские военные «Кинжалами» и дронами уничтожили объекты ВПК Украины

Российские военные ракетами и дронами ударили по объектам ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В операции принимали участие гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и дроны.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ, центр обеспечения горючим, места хранения реактивных систем залпового огня HIMARS. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных в 137 районах.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение населенного пункта Вербовое российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Наступательные действия теперь можно развивать в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе двух регионов.

СВО
ВС РФ
ракеты
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Непале озвучили количество погибших из-за оползней и наводнений
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.