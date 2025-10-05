Российские военные «Кинжалами» и дронами уничтожили объекты ВПК Украины Российские военные ракетами и дронами ударили по объектам ВПК Украины

Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В операции принимали участие гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и дроны.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, — сказано в сообщении.

Кроме того, ВС России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ, центр обеспечения горючим, места хранения реактивных систем залпового огня HIMARS. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских военных в 137 районах.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение населенного пункта Вербовое российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Наступательные действия теперь можно развивать в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе двух регионов.