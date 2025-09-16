В Польше заявили, что жилой дом в Вырыках поразила ракета F-16 Rzeczpospolita: жилой дом в Вырыках поразила ракета F-16, а не беспилотник

В Польше во время залета дронов в жилой дом попала выпущенная истребителем F-16 ракета, а не беспилотник, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники. По данным журналистов, этой ракетой пытались сбить дрон, однако в момент полета у нее возникли неполадки в системе наведения. Издание уточняет, что выпущенный с F-16 снаряд не сдетонировал, поскольку сработали предохранительные элементы взрывателя.

Это была ракета класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала, — говорится в публикации.

При этом, отмечают польские журналисты, прокуратура страны скрывает данные о «неопознанном летающем объекте», обломки которого упали на дом в Вырыках Люблинского воеводства. Министерство обороны Польши эту информацию не комментировало.

Прокуратура скрывает информацию о «неопознанном летающем объекте», обломки которого врезались в дом в Вырыках Люблинского воеводства. Министерство национальной обороны также хранит молчание, — говорится в публикации.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете Guardian заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой.