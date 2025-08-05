США выступят с «важным заявлением» по беспилотникам Глава Минтранса США Даффи анонсировал важное заявление по дронам

Администрация США во вторник, 5 августа, сделает важное заявление по поводу беспилотных летательных аппаратов, заявил в соцсети X глава американского Минтранса Шон Даффи. По его словам, Соединенные Штаты переходят к доминированию в этом вопросе.

Мы переходим к доминированию американских дронов <…>. Завтра важное заявление, — сообщил Даффи.

Ранее командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» армии России с позывным Крис рассказал, что украинские войска начали использовать беспилотники Mavic в качестве телохранителей для тяжелых дронов «Баба-яга». По его словам, при помощи БПЛА ведется наблюдение за аппаратами.

До этого издание South China Morning Post сообщало, что ученые-инженеры из Китая улучшат боевые беспилотники, учитывая опыт конфликта на Украине. Они предложили радикальное технологическое усовершенствование, которое должно повысить выживаемость БПЛА на поле боя почти до 90%.

Также сообщалось, что украинские военные в кустарных условиях собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62. Предполагается, что наземный дрон уже использовали в зоне специальной военной операции.