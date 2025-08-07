Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:02

Американский генерал признал отставание США от России в области БПЛА

Американский генерал Рэйни: Россия опережает США в области беспилотников

Фото: МО РФ

США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА, заявил в беседе с The Times глава командования перспективных разработок сухопутных войск американских ВС Джеймс Рэйни. По его словам, в случае конфликта американские военнослужащие обязательно столкнутся с серьезными потерями.

[Россия] впереди нас по БПЛА в настоящее время, — признал Рэйни.

Генерал добавил, что США не смогли оснастить армию должным оборудованием для вооруженного конфликта с широким применением БПЛА. Несмотря на прогресс в использовании беспилотников на Украине, Пентагон не смог получить средства и данные для противостояния будущим угрозам, считает военный.

Ранее инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал, что в России разработали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13». По его словам, аппарат оснащен сразу двумя камерами.

До этого издание South China Morning Post сообщало, что ученые-инженеры из Китая улучшат боевые беспилотники, учитывая опыт конфликта на Украине. Они предложили радикальное технологическое усовершенствование, которое должно повысить выживаемость БПЛА на поле боя почти до 90%.

США
Россия
беспилотники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.