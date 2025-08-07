Американский генерал признал отставание США от России в области БПЛА Американский генерал Рэйни: Россия опережает США в области беспилотников

США отстают от России в сфере разработки и производства БПЛА, заявил в беседе с The Times глава командования перспективных разработок сухопутных войск американских ВС Джеймс Рэйни. По его словам, в случае конфликта американские военнослужащие обязательно столкнутся с серьезными потерями.

[Россия] впереди нас по БПЛА в настоящее время, — признал Рэйни.

Генерал добавил, что США не смогли оснастить армию должным оборудованием для вооруженного конфликта с широким применением БПЛА. Несмотря на прогресс в использовании беспилотников на Украине, Пентагон не смог получить средства и данные для противостояния будущим угрозам, считает военный.

Ранее инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал, что в России разработали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13». По его словам, аппарат оснащен сразу двумя камерами.

До этого издание South China Morning Post сообщало, что ученые-инженеры из Китая улучшат боевые беспилотники, учитывая опыт конфликта на Украине. Они предложили радикальное технологическое усовершенствование, которое должно повысить выживаемость БПЛА на поле боя почти до 90%.