Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ

Украинские войска провели очередную массированную атаку с применением беспилотников по регионам России. По данным Минобороны РФ, только в ночь на 17 июля над территорией страны было перехвачено свыше 120 БПЛА. В результате этих ударов есть погибшие и пострадавшие. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что ВСУ используют самые разные ухищрения для нанесения ущерба мирным городам. Откуда на Россию летят беспилотники и как можно предотвратить эти удары — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках БПЛА ВСУ 17 июля

Утром в четверг Министерство обороны России сообщило, что с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 122 украинских БПЛА над регионами РФ. Дроны были ликвидированы над Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Московской, Калужской, Ленинградской, Тульской, Липецкой областями и над Республикой Крым.

В Воронеже фрагменты беспилотника попали в многоэтажный дом. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре мирных жителя, в том числе трое несовершеннолетних. Повреждения получили как минимум четыре квартиры. Для жильцов пострадавшего подъезда открыли пункт временного размещения.

В Белгородской области один из БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы. В Калужской области БПЛА при падении попал в двухэтажный дом, пострадала 14-летняя девочка. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что жильцов временно эвакуировали, медики оказали школьнице необходимую помощь. Еще один мирный житель пострадал в Смоленской области. Губернатор Василий Анохин заявил, что также был поврежден гражданский объект.

Последствия атаки БПЛА в Воронеже. 15 июля 2025 года Фото: Владимир Бедняк/РИА Новости

Откуда летят беспилотники ВСУ

В течение дня угроза атак БПЛА объявлялась и в других регионах России — например, в Республике Татарстан. Режим беспилотной опасности действовал на ее территории около шести часов. Сообщения о предполагаемой угрозе приходили и жителям Ивановской области — там особый режим ввели после 02:00 мск и сняли лишь к 11:00.

С начала СВО география атак ВСУ с применением дронов заметно расширилась. Военный эксперт, летчик-инструктор 1 класса Андрей Красноперов в беседе с NEWS.ru отметил, что в основном беспилотники летят с территории Украины — оттуда их проще запускать, подойдя на максимально близкое расстояние от границы. Однако некоторые дроны, по его мнению, взлетают непосредственно с территории России.

«Для этого неприятель использует специальные фуры. С подобных автомобилей не так давно нанесли удар по нашей базе дальней авиации в районе Иркутска — просто крыша грузовика открылась, и дроны вылетели. Были случаи, когда сотрудникам ГАИ попадались машины с такими пусковыми установками. Скорее всего, какие-то группы диверсантов все равно барражируют по нашей территории. Нашим правоохранителям нужно усиленно проверять такие авто», — считает собеседник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru добавил, что дроны малого размера на российской территории могут оставлять так называемые «ждуны».

«У нас в стране живет огромное количество украинцев. Мы не можем знать про каждого, какие у него намерения. И это самое опасное — дрон, который находится в режиме ожидания. Который положили где-то в кустах, и ему понадобится 15-20 секунд, чтобы долететь до цели. А что касается больших беспилотников самолетного типа, то их надо как-то провезти — такие легче запустить с украинской территории», — пояснил парламентарий.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Как защитить регионы РФ от атак БПЛА

При отражении атак, считает Милонов, основная проблема заключается в малой высоте полета БПЛА — радар просто не видит беспилотник. «То, что летит ниже 50 м, вообще очень тяжело заметить любым радаром. А эти дроны находятся буквально в 30 м над землей, над самыми макушками деревьев. Но мы учимся с этим справляться», — заметил депутат.

По его мнению, в России необходимо развивать новые технологии, которые позволили бы минимизировать риск новых ударов ВСУ по мирным городам. «Кроме того, наши парни уже научились за счет копеечных дронов, которые стоят 40–50 тыс. рублей, перехватывать те БПЛА, что способны причинить большой ущерб», — добавил Милонов.

По словам Красноперова, борьба с украинскими беспилотными атаками сейчас идет буквально на всех уровнях. В прифронтовой зоне активно используются антидроновые ружья, а также системы радиоэлектронной борьбы — они отключают управление БПЛА, и те просто падают.

«Есть даже простые охотники, которые стреляют дробью по дронам. Радиус разлета такой „начинки“ позволяет поразить некрупные БПЛА. Если говорить о более серьезной защите, то это наша система „Панцирь“, которая отслеживает пуски. Операторы стараются направить дроны как можно ниже, чтобы те не вошли в зону действия наших локаторов — но, когда уже попали, идет уничтожение», — резюмировал летчик.

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