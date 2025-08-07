Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Вейгела All Summer Red — пламенный марафон в вашем саду! Этот удивительный кустарник — настоящий чемпион по продолжительности цветения. С мая по октябрь его ветви усыпаны ярко-алыми колокольчиками, создающими эффект живого костра. При всей своей декоративности, вейгела удивительно неприхотлива.

Главный секрет успеха — правильная посадка. Выбирайте солнечное место с легкой полутенью в полдень. Почва должна быть рыхлой, с хорошим дренажем — застоя воды вейгела не переносит. После посадки обильно полейте и замульчируйте приствольный круг.

Уход минимален: весной внесите комплексное удобрение, в засуху поливайте раз в неделю (10 л под куст). После первой волны цветения слегка подрежьте отцветшие побеги — это стимулирует новую волну бутонов. На зиму молодые растения лучше укрыть лапником, взрослые кусты зимуют без укрытия.

Особенность 'All Summer Red' — ее способность цвести на побегах текущего года. Даже если зимой подмерзнет — быстро восстановится и зацветет. Этот сорт устойчив к болезням и вредителям, не требует постоянного внимания, но неизменно радует своим огненным шоу!

