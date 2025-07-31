Многолетник-невеста! Как вырастить на даче цветы-жемчужины

Тысячелистник птармика «белый жемчуг» — садовая элегантность. Представьте: в разгар лета ваш сад украшают сотни жемчужно-белых соцветий, похожих на воздушные кружева. Тысячелистник птармика «белый жемчуг» — именно такое волшебное растение. Его махровые цветки, собранные в рыхлые кисти, создают эффект легкого облака, парящего над клумбой. Этот сорт особенно хорош в вечернем саду, когда белые цветы словно светятся в сумерках.

Выберите солнечное место — хотя тысячелистник мирится с полутенью, на солнце он цветет обильнее. Почва подойдет любая, кроме совсем уж бедной — перед посадкой добавьте в лунку немного компоста. Размножать можно делением куста весной или осенью — просто отделите часть корневища с побегами и пересадите на новое место. Если хотите вырастить из семян, посейте их под зиму или ранней весной прямо в грунт, слегка присыпав землей.

Уход проще некуда: полив только в засуху, подкормки не обязательны. После первой волны цветения в июне обрежьте отцветшие стебли — и к августу растение снова покроется белыми «жемчужинами». На зиму просто срежьте стебли у земли — укрытие не требуется. С каждым годом кустик будет становиться пышнее, но не агрессивным, как некоторые другие тысячелистники.

Этот сорт прекрасно сочетается с шалфеем, лавандой, эхинацеей. Попробуйте посадить его рядом с декоративными злаками — получится изысканная природная композиция. А срезанные соцветия долго стоят в вазе и отлично смотрятся в зимних букетах. «Белый жемчуг» действительно оправдывает свое название — он станет драгоценным украшением вашего сада!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!