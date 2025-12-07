Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Эти бомбические рулетики на закуску влюбляют в себя с первого укуса! В них идеально все: хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри.

Вам понадобится: 8 ломтиков тестового хлеба, 200 г сыра, 8 полосок бекона, 3 ст. л. майонеза, зелень укропа или петрушки, зубчик чеснока. Хлеб раскатайте скалкой для тонкости. Смешайте майонез с измельченной зеленью и чесноком, намажьте на хлеб. На край каждого ломтика положите тонкий брусок сыра, плотно сверните рулетиком. Оберните каждый рулетик полоской бекона, закрепите зубочисткой. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до хрустящего бекона.

Вкус этих рулетиков — хрустящий бекон с нежным расплавленным сыром внутри, пикантные нотки чеснока и зелени в сочетании с мягким хлебом. Эта простая, но эффектная закуска гарантированно станет фаворитом на вашем столе!

Ранее стало известно, как приготовить изумительные сырно-чесночные палочки на Новый год. Эта закуска заменит крабовый салат.