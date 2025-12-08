ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 11:51

Неожиданный способ из 90-х, который делает листья замиокулькаса блестящими надолго: простой домашний раствор работает лучше покупных средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие владельцы замиокулькаса устали бесконечно протирать листья: салфетки дают эффект всего на пару дней, душ занимает массу времени и сил, а покупные жидкости стоят дорого и тоже недолговечны. Оказывается, есть старый, но очень действенный способ, который до сих пор спасает цветоводов.

Нужно просто смешать светлое пиво и отстоянную воду в равных частях. Дрожжи отлично растворяют жировые загрязнения, а легкая кислотность убирает известковый налет. Раствор должен постоять около 30 минут и быть комнатной температуры.

Смочите мягкую хлопковую ткань или ватный диск и аккуратно протрите листья — хватит одной процедуры в месяц, иначе на листах может появиться налет. На весь куст уйдет 15–20 минут. Чтобы усилить блеск, добавьте пару капель глицина. Зимой обработку лучше делать в начале месяца, летом — в середине, осенью — ближе к концу. Такой уход делает растение чистым и сияющим без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

