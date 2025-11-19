Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:24

Зимовка герани без потерь: как сохранить цветок до весны в городской квартире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Чтобы ваша герань пережила зиму, ей нужно найти светлое, но прохладное место — идеально подойдет утепленный балкон или подоконник в самой холодной комнате. Полив стоит сократить до минимума, увлажняя землю всего пару раз в месяц, а подкормки полностью прекратить с ноября по февраль.

Перед зимовкой укоротите вытянувшиеся побеги, а весной герань сама проснется и с новыми силами пойдет в рост. Такой подход сохранит растение крепким и обеспечит пышное цветение в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, собирайте ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

Проверено редакцией
