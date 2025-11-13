Скорлупа грецких орехов на даче: неожиданное применение для богатого урожая

Мало кто знает, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, я собираю ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли мне вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

Толченой скорлупой можно выкладывать слой дренажа в горшках для рассады или комнатных цветов, она не дает воде застаиваться. Цельные половинки прекрасно служат для украшения клумб и создания декоративных дорожек.

Но главное сокровище — это зола от сожженной скорлупы, настоящее концентрированное удобрение. Ее можно просто рассыпать на грядках перед посадкой или развести в воде для питательного полива. Такой уход насыщает почву калием, кальцием и фосфором, что особенно любят томаты и перцы.

