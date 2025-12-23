Вырастить легче травы — цветок для начинающих: посадил, забыл, а он цветет до осени

Для начинающих садоводов, которые хотят быстрого и гарантированного результата, идеальным выбором станут бархатцы. Эти яркие солнечные цветы совершенно неприхотливы и будут радовать цветением с июня до заморозков.

Бархатцы вырастить легче травы, можно посеять их семенами прямо в грунт в мае или купить готовую рассаду. Они приживаются на любой, даже не самой плодородной почве, устойчивы к засухе, болезням и вредителям, а их специфический аромат листьев даже отпугивает насекомых от соседних растений. Цветовая гамма варьируется от лимонно-желтых и оранжевых до насыщенно-бордовых оттенков.

Все, что им нужно, — это солнечное место и умеренный полив. Посадил, забыл, а они цветут до осени! С бархатцами вы получите бесхлопотный, яркий и очень жизнерадостный цветник.

