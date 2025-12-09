ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 00:38

Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги

Бастрыкин: нет смысла пытаться прятать наворованное

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Скрывать незаконно нажитые средства бессмысленно, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, за границей осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих целях, тогда как у следственных органов увеличивается арсенал инструментов для противодействия коррупции, передает РБК.

Одним из основных приоритетов в работе СК является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений, — отметил Бастрыкин.

Он отметил, что в этом году представители СКР 828 раз выезжали к трудовым коллективам, чтобы предметно информировать их о последствиях коррупционной деятельности. Он уточнил, что это почти в два раза чаще, чем годом ранее.

Недавно экс-руководитель территориального подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки. Ее также признали виновной в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дополнительно суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей и запретил ей занимать государственные и муниципальные должности на три года.

Александр Бастрыкин
коррупция
деньги
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США одобрили план Ирака по ЛУКОЙЛу
Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США
Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины
Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе
Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года
Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»
Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?
«Хотим, чтобы страна очистилась»: Бородин о Пугачевой, Хазанове и Долиной
Сочетание на 100 баллов: салат с говяжьей печенью, огурцом и яблоком
Мирошник назвал цель приезда Зеленского в Лондон
Минобороны подвело вечерний итог по сбитым беспилотникам ВСУ
Небо захлопнулось над Краснодаром
Песков высказался об итогах переговоров США и Украины
НОК Украины требует отстранить российских фигуристов от Олимпиады-2026
Долина спела после скандала, Киркоров блистал стразами: все о «Песне года»
Фон дер Ляйен назвала ключевой акт защиты Евросоюза
Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле
Путин продлил согласование резидентами РФ в ЦБ покупок долей за рубежом
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.