Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги

Скрывать незаконно нажитые средства бессмысленно, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, за границей осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих целях, тогда как у следственных органов увеличивается арсенал инструментов для противодействия коррупции, передает РБК.

Одним из основных приоритетов в работе СК является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений, — отметил Бастрыкин.

Он отметил, что в этом году представители СКР 828 раз выезжали к трудовым коллективам, чтобы предметно информировать их о последствиях коррупционной деятельности. Он уточнил, что это почти в два раза чаще, чем годом ранее.

Недавно экс-руководитель территориального подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки. Ее также признали виновной в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дополнительно суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей и запретил ей занимать государственные и муниципальные должности на три года.