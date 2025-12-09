Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции

Норвежский журналист Пол Стейган рассказал о планах США избавиться от президента Украины Владимира Зеленского и заменить его на кого-то более «удобного» Дональду Трампу. Однако политика украинского лидера претит не только Вашингтону, но и европейским лидерам. Они уже запустили информационную кампанию, главная цель которой — подготовить общественность к «сдаче» Украины. Какая судьба ждет Зеленского и его страну — в материале NEWS.ru.

Что пишут о Зеленском мировые СМИ

Пол Стейган в своем аналитическом блоге пришел к выводу, что украинская армия разваливается, несмотря на попытки некоторых союзников Киева это скрыть. По его мнению, поражение ВСУ неминуемо, как и отставка Зеленского. Обозреватель полагает, что она будет связана с громким коррупционным скандалом, который позволит Трампу назначить на пост президента Украины более лояльного кандидата. США уже задействовали ФБР для дискредитации украинского лидера, говорится в материале.

Немецкое издание Der Tagesspiegel пишет, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.

«Переговорные позиции Зеленского предельно ослаблены из-за коррупционного скандала, неудач на фронте, падения морального духа в армии и роста дезертирства», — уверен автор статьи.

The New York Times обратила внимание, что недовольны Зеленским не только в Штатах, но и в Европе. Об этом свидетельствует отчет Европейской комиссии, который не был официально опубликован. В документе сказано:

«Постоянное вмешательство Владимира Зеленского и его окружения не позволяло контролировать расходование предоставленных Украине средств, что привело к распространению взяточничества на всех уровнях».

Почему Европа внезапно «прозрела»

Критические публикации в западных СМИ — это последнее предупреждение Зеленскому и его сторонникам, сказал NEWS.ru профессор-исследователь ВШЭ политолог Федор Лукьянов. По его словам, о коррупции в окружении украинского лидера писали и раньше, но это не имело столь масштабного характера.

«По мере приближения политической и военной развязки на Зеленского оказывается более жесткое давление, чтобы принудить его пойти на договорное решение. Это сигнал украинскому руководству, что если они будут вести себя неконструктивно и не принимать рекомендации Соединенных Штатов, то выявятся другие, гораздо более фундаментальные проблемы», — считает собеседник.

Лукьянов отметил, что Европа долго пыталась сохранить статус-кво в этом вопросе, но теперь даже ЕС не может игнорировать происходящее на Украине.

По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, лидерам ЕС необходимо переложить на кого-то ответственность за собственные промахи в противостоянии с Россией.

«У них уже есть понимание, чем закончится конфликт. Кто-то должен за это ответить. Они будут настаивать, что сделали со своей стороны все, что могли, а коррумпированные украинские руководители разворовали деньги, не хотят воевать за свою страну, поэтому терпят поражение. Поэтому коррупция, которую не замечали в Европе, вдруг стала широко обсуждаемой темой в западных СМИ», — пояснил бывший нардеп.

Какое будущее ждет Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в начале декабря сообщил, что Запад уже потребовал от Зеленского покинуть свой пост. По его словам, на выполнение этого приказа может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов считает, что Зеленский сам подписал себе приговор, отказавшись от мирного плана Трампа.

«Зеленскому сделали предложение, от которого он не мог отказаться, но и принять его тоже не мог. Он не способен подписать условия перемирия, предложенные США, так как взбунтуются украинские радикалы — а это достаточно большая вооруженная сила», — отметил собеседник NEWS.ru.

В конце концов Зеленский лишится своего поста путем переворота — либо силового, либо кулуарного с использованием парламентской оппозиции, добавил Мзареулов.

«Интересно, что его начали одновременно сливать и проамериканские, и пробританские силы. Уже начали действовать и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и силовое крыло под руководством экс-главкома ВСУ Валерия Залужного», — указал он.

Килинкаров придерживается схожей позиции: по его словам, вопрос о будущем Зеленского уже решен.

«Никаких шансов остаться в политике у него нет. Он не будет принимать участие в предстоящих президентских выборах. А когда именно будет целесообразно его устранить — через неделю или месяц, это уже не принципиально», — заметил бывший нардеп.

Похожая судьба будет ждать и окружение украинского лидера, уверен Килинкаров.

«Они уже никуда не денутся. Если думают, что наворовали на Украине денег, вывели их, разбросали по западным и арабским банкам и на этом история закончилась, — они глубоко ошибаются. Эти деньги у них отнимут. И в этой ситуации тюрьма — не самое страшное: тут бы физически выжить. Неизвестно, насколько целесообразно для покровителей Зеленского оставлять его в живых, если учитывать, какой информацией он обладает. Все будет зависеть от того, кто возьмет его под свой патронат», — резюмировал политик.

