Сели в лужу: ЕС потерял «след РФ» в залетах БПЛА — чьи это были провокации

В недавних инцидентах с беспилотниками на территории стран ЕС нет никакого «российского следа» — к такому выводу пришел европейский журнал Trouw, проанализировав 60 подобных эпизодов. Однако это не мешает Западу угрожать РФ превентивными ударами в ответ на ее мнимую «агрессию». Откуда на самом деле взялись БПЛА в небе над Европой и что замышляют страны НАТО — в материале NEWS.ru.

Что известно об инцидентах с БПЛА над Европой

За последние несколько месяцев о различных инцидентах, связанных с несанкционированными залетами БПЛА, сообщали власти Норвегии, Дании, Литвы, Франции, Швеции, Германии, Польши, Румынии и других стран Европы. В одних случаях дроны падали в приграничных районах государств, в других — кружили над военными и гражданскими объектами, включая базы вооруженных сил и аэропорты.

Лидеры ЕС моментально связали эту активность с Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что сбитые над его страной БПЛА якобы принадлежат Москве, канцлер ФРГ Фридрих Мерц называл инциденты «провокацией РФ», нацеленной на НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас также обвинила Россию в нарушении воздушного пространства ЕС.

Однако журналист Trouw Стеван Кекенкамп и его коллеги из организации Dronewatch проанализировали шесть десятков подобных инцидентов и пришли к выводу, что доказательств причастности РФ к ним не существует. Более того, в некоторых случаях объекты в небе над Европой и вовсе не были беспилотниками. Так, в «БПЛА с огнями», замеченном над бельгийским аэропортом Завентем в начале ноября, признали полицейский вертолет.

«Видеозаписи двух других инцидентов с дронами вблизи бельгийских баз в последующие дни также были связаны с ложной тревогой. В них фигурировали вертолет полиции и грузовой самолет DHL», — отмечает Кекенкамп.

Кто запускал беспилотники в ЕС

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в октябре заявил, что у РФ нет целей для ударов БПЛА в Европе. Российский лидер также отметил, что в распоряжении Москвы нет дронов, «которые долетают до Лиссабона».

Владимир Путин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — подчеркнул глава государства.

Создатель сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru предположил, что за первыми провокациями с БПЛА в ЕС могли стоять силовые структуры Украины.

«Киев решил продемонстрировать Европе, какая Россия плохая. После исследования обломков беспилотников до наших европейских „друзей“ это дошло, но сор из избы решили не выносить. Потому что получается, что явные враждебные действия, которые они приписывали России, предпринял их же ближайший протеже», — пояснил эксперт.

Еще одна версия, по мнению Мзареулова, включает участие военных структур НАТО в этих инцидентах.

«Они напоказ запустили некоторое количество БПЛА того образца, который находится на вооружении российской армии, ради нагнетания истерии и отвлечения внимания от внутренних проблем стран ЕС», — добавил он.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в свою очередь не исключил причастности США к произошедшему. По его мнению, президенту Штатов Дональду Трампу выгодно запугивать Европу «российской угрозой».

«Трамп предлагает странам ЕС увеличить военный бюджет, чтобы он достиг порога в 5% ВВП. Для этого им придется почти втрое нарастить расходы на оборону. Чтобы этого добиться, Трамп пугает ЕС войной с Россией. Хотя НАТО под вывеской российской угрозы в первую очередь готовится к войне с Китаем», — указал аналитик.

Наконец, часть БПЛА и вовсе могла быть запущена «местными шутниками», допустил Козюлин. Он напомнил, что приобрести дрон сегодня может практически любой желающий — были бы деньги.

«После того как западные СМИ широко распиарили эту тему, многим стало интересно поучаствовать во флешмобе. И чем больше шума вокруг этого, тем интереснее сделать провокативный запуск где-нибудь в районе аэропорта — с пониманием, что на это сразу обратят внимание. А потом смотреть новости по телевизору и смеяться, попивая пиво», — предположил собеседник NEWS.ru.

К чему приведет истерия в Европе

Руководители военных структур НАТО ловко воспользовались ситуацией с дронами, чтобы повысить градус напряженности в отношениях с Россией. Глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью The Financial Times отметил, что руководство Блока рассматривает возможность нанесения «упреждающего удара» по РФ в ответ на «гибридные атаки».

«Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать», — сказал Драгоне.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

О подготовке Европы к войне с Россией заявил на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он привел содержание стратегических документов ЕС, согласно которым полная боеготовность Евросоюза должна быть достигнута к 2029 году — это позволит вступить в открытую конфронтацию с РФ уже в 2030-м.

«[Из этого] следует, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоятся в 2026-м, мы можем не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки жили в условиях войны в Европе в середине XXI века», — подчеркнул министр.

Козюлин уверен, что под предлогом «агрессии» России в ЕС продолжат запугивать собственных граждан.

«Им нужно отвлекать население от накопившихся социальных проблем, продолжать финансировать Украину, выделяя ей деньги, которых и так не хватает. В конце концов, странам Европы нужно вооружаться самим», — пояснил он.

Подготовка к потенциальной войне, считает военэксперт, дает Европе возможность оставаться крупным геополитическим центром. В то же время деэскалация напряженности в отношениях с Россией будет означать для лидеров ЕС политическую смерть.

«Как только выяснится, что никакой внешней угрозы нет, они потеряют власть и влияние», — резюмировал Козюлин.

