Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости размещения ядерного оружия на Украине. Эти слова вызвали недоумение за рубежом: британский дипломат Иэн Прауд выразил мнение, что Залужный в этом плане фактически ничем не отличается от украинского лидера Владимира Зеленского. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что риторика бывшего командующего призвана посеять «управляемый хаос». Для чего это необходимо и кто хочет вновь сделать Украину ядерной — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Британии о ядерном оружии на Украине

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Залужный на днях заявил, что Киев нуждается в эффективных гарантиях безопасности со стороны Запада. В их числе он назвал вступление Украины в НАТО или размещение ядерного оружия на ее территории. По мнению Залужного, без этого украинцы не смогут сформировать «максимально защищенное государство».

Его высказывание вызвало недоумение у британского дипломата Прауда. В своем аккаунте в социальной сети Х он выразил уверенность, что таких гарантий Украине никто не предоставит.

«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — написал он.

Прокомментировал слова экс-главкома ВСУ и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который посчитал их провокацией.

«Сидя в Лондоне, Залужный прекрасно понимает, что под Зеленским зашаталось кресло, поэтому таким образом он решил напомнить о себе. <…> Делая такого рода заявления, сам Залужный не совсем ориентируется в реальности происходящего. И он на самом деле может перейти в разряд беспредельщиков, в которых уже числится Зеленский», — подчеркнул он в эфире канала «Соловьев Live».

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Политический обозреватель, эксперт по армиям НАТО Александр Артамонов сказал NEWS.ru, что агрессивные высказывания Залужного вполне соответствуют тому курсу, который избрал для себя бывший главком.

«Он конченый нацист, и всегда высказывался исключительно в рамках нацистской идеологии. Чего стоит хотя бы его заявление, что он хочет разобраться с русскими уже сегодня, чтобы завтра этим не занимались его внуки! К тому же он профессиональный военный, и пользуется популярностью в войсках ВСУ, что особенно страшно», — указал эксперт.

Зачем Украину хотят сделать ядерной

После распада СССР на территории Украины оставался запас ядерного оружия, который включал в себя более 170 межконтинентальных баллистических и свыше 2500 тактических ракет. На тот момент страна считалась третьей в мире ядерной державой, уступая США и России. Однако в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, в соответствии с которым Киев обязался отказаться от этого вида вооружений.

Тем не менее, с тех пор власти Украины неоднократно заявляли о планах возобновления производства ядерного оружия или его размещения на своей территории. В феврале 2025 года Зеленский сказал, что если его страну не примут в НАТО, то ядерное оружие потребуется Киеву для «обеспечения безопасности».

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru отметил, что риторика Киева говорит лишь о неготовности Украины вести с Россией переговоры о мире. При этом Залужный, по его мнению, озвучивает позицию, продиктованную ему западными кураторами.

«Им нужен не мир, а конфликт до последнего украинца», — подчеркнул парламентарий.

Артамонов считает, что при помощи ядерного оружия Украину хотят превратить в зону, запретную для доступа российской армии — и это полностью вписывается в концепцию НАТО.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Альянс сейчас готовит „Доктрину 2030“, тезисы которой уже появляются на профессиональных военных ресурсах. Этот документ выдержан в духе абсолютной русофобии и отражает намерение захватывать все новые территории, продвигаясь на восток. Их тактика — бросок вперед, закрепление за собой территории, накопление сил, подготовка политической почвы и очередной бросок вперед. Хоть на километр, хоть на 100 км, но обязательно наступать — эта политика не менялась с эпохи Фултонской речи Уинстона Черчилля в 1946 году. Той самой речи, которая ознаменовала начало холодной войны», — добавил собеседник.

По мнению Артамонова, западные кураторы Киева так спокойно относятся к идее размещения ядерного оружия на Украине, поскольку сами в случае чего не боятся попасть в зону радиоактивного заражения, ведь находятся довольно далеко и за водной преградой.

Чем должна ответить Россия

Политолог, профессор РАНХИГС при президенте РФ Вадим Евсеев придерживается мнения, что высказывания Залужного о ядерном оружии в какой-то степени призваны «раскачать лодку». Бывший главком ВСУ, который вынашивает президентские амбиции, пытается выявить реакцию мировой общественности, найти сторонников и распознать противников, а затем сформировать дальнейший курс.

«Залужный подхватил методологию Дональда Трампа. Он создает систему управляемого хаоса, смотрит на реакции игроков и в соответствии с ними начинает выстраивать дальнейший вектор своей деятельности», — пояснил Евсеев.

Однако у России достаточно рычагов для того, чтобы не допустить размещения ядерного оружия на Украине, уверен эксперт. Он напомнил, что в этом как раз состоит одна из целей СВО.

«Россия до сих пор не показала мировой общественности всю степень своего могущества. Мы обозначили только свой военный потенциал, показали сверхсовременное оружие. Но, помимо этого, Россия обладает мощнейшей информационно-аналитической базой по всем спектрам деятельности потенциального противника. И все мировые страны начинают постепенно понимать масштаб нашей внешней политики, ощущать влияние той сильной и мудрой линии, которую проводит Россия. Мы не позволим, чтобы приблизился час Судного дня, какие бы шаги ни предпринимали геополитические противники», — резюмировал политолог.

