30 ноября 2025 в 15:23

Залужный заговорил о ядерном оружии на Украине

Залужный назвал размещение ядерного оружия на Украине гарантией безопасности

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для британской газеты The Telegraph призвал рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Украины. По словам украинского посла в Великобритании, такая мера могла бы стать одной из гарантий безопасности государства.

Гарантии безопасности могли бы включать размещение ядерного оружия на территории Украины, — заявил экс-главком.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но даже разговоры об этом опасны. Представитель Кремля отметил, что государство предпочло бы не вести подобные разговоры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа до этого в беседе с NEWS.ru предполагал, что Залужный может заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Он также отметил, что экс-главком ВСУ является креатурой Великобритании и пока сложно говорить, понравится ли его кандидатура Соединенным Штатам.

