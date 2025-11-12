Песков заявил об опасности ядерной риторики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но даже разговоры об этом опасны, передает CCN. Он отметил, что Россия предпочла бы не вести подобные разговоры.

Ядерная риторика всегда опасна. <…> С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно, — сказано в публикации.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Белоруссия надежно защищена российским ядерным щитом и имеет возможность получать от Российской Федерации новейшие виды вооружений. При этом он добавил, что Москва не получала запросы на поставки крылатых ракет в соседнюю страну.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги. Глава ведомства подчеркнул, что данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году