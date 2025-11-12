Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 21:44

Песков заявил об опасности ядерной риторики

Песков: разговоры о ядерном оружии чрезвычайно опасны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие хорошо для взаимного сдерживания, но даже разговоры об этом опасны, передает CCN. Он отметил, что Россия предпочла бы не вести подобные разговоры.

Ядерная риторика всегда опасна. <…> С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно, — сказано в публикации.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Белоруссия надежно защищена российским ядерным щитом и имеет возможность получать от Российской Федерации новейшие виды вооружений. При этом он добавил, что Москва не получала запросы на поставки крылатых ракет в соседнюю страну.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги. Глава ведомства подчеркнул, что данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году

Дмитрий Песков
ядерное оружие
Кремль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием
Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича
Песков заявил об опасности ядерной риторики
Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейка
«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ
Путин одним иностранным словом описал казахских артистов
«Мы должны улучшить»: Песков выступил за укрепление отношений США и РФ
Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму
В Кремле рассказали, что Россия ожидает от Трампа по украинскому конфликту
Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре
Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС
«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными
В Госдуме спрогнозировали последствия отказа Армении от российского зерна
Захарова отреагировала на заявление Киева об остановке мирных переговоров
Москвичка убила сына и попыталась свести счеты с жизнью
Многодетный штурмовик ВС России собрал мегабомбу и отбил «крепость» у ВСУ
Появилось видео с Путиным и Токаевым из Царской ложи Большого театра
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.