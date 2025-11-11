Лавров предупредил об ответе России на ядерные испытания за рубежом

Если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава ведомства подчеркнул, что данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году, передает ТАСС.

Наша позиция была Владимиром Путиным изложена еще два года назад, в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в одном из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не докритические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва в настоящее время продолжает анализировать, целесообразно ли начинать подготовку к ядерным испытаниям. Так он ответил на вопрос, получил ли Путин предложения на этот счет после распоряжения, озвученного на прошлой неделе.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытаниях противоречивы и их нужно прояснить.