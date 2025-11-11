Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:08

Лавров предупредил об ответе России на ядерные испытания за рубежом

Лавров: Россия симметрично ответит на испытания ядерного оружия за рубежом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если одна из ядерных держав проведет испытания стратегических вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава ведомства подчеркнул, что данная позиция была озвучена российским лидером Владимиром Путиным во время одного из его выступлений еще в 2023 году, передает ТАСС.

Наша позиция была Владимиром Путиным изложена еще два года назад, в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в одном из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не докритические испытания, а испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва в настоящее время продолжает анализировать, целесообразно ли начинать подготовку к ядерным испытаниям. Так он ответил на вопрос, получил ли Путин предложения на этот счет после распоряжения, озвученного на прошлой неделе.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытаниях противоречивы и их нужно прояснить.

Россия
Сергей Лавров
ядерное оружие
ядерные испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.