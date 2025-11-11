Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:39

В Кремле раскрыли новые подробности «ядерного» поручения Путина

Россия продолжает оценивать целесообразность подготовки к ядерным испытаниям

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Москва в настоящее время продолжает анализировать, целесообразно ли начинать подготовку к ядерным испытаниям, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, получил ли президент страны Владимир Путин предложения на этот счет после распоряжения, озвученного на прошлой неделе, передает ТАСС.

Пока работа в этом плане в соответствии с указанием президента РФ продолжается. Здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянутая по времени, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытаниях противоречивы и их нужно прояснить.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, пока другие государства, по его словам, проводят секретные подземные испытания. По мнению лидера, эти страны проводят испытания глубоко под землей, ввиду чего невозможно отследить реальную ситуацию.

ядерные испытания
Дмитрий Песков
Россия
поручения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупную дорожную фирму оштрафовали на 20 млн рублей из-за коррупции
В России создали компактный антидрон для защиты инженерных сооружений
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.