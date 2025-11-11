В Кремле раскрыли новые подробности «ядерного» поручения Путина

Москва в настоящее время продолжает анализировать, целесообразно ли начинать подготовку к ядерным испытаниям, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, получил ли президент страны Владимир Путин предложения на этот счет после распоряжения, озвученного на прошлой неделе, передает ТАСС.

Пока работа в этом плане в соответствии с указанием президента РФ продолжается. Здесь пока новостей нет. Ясно, что она растянутая по времени, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытаниях противоречивы и их нужно прояснить.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, пока другие государства, по его словам, проводят секретные подземные испытания. По мнению лидера, эти страны проводят испытания глубоко под землей, ввиду чего невозможно отследить реальную ситуацию.