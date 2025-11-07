Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:43

В МИД РФ заявили о начале работы по поручению Путина по ядерным испытаниям

Захарова: МИД РФ начал работу над поручением Путина после заседания СБ России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытания противоречивы и их нужно прояснить, передает корреспондент NEWS.ru.

Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что лидеры стран ЕС не рискнут провести прямую линию со своими гражданами. Она сказала, что у жителей Западной Европы возникает непонимание, почему их обкрадывают, забирая через налоги колоссальные деньги на спонсирование Киева. Граждане Германии, Италии, Франции, Испании и Португалии видят, как рушатся их экономики, но в ЕС эти вопросы не могут быть заданы, указала Захарова.

До этого Захарова заявила, что десятки тысяч украинских детей, которых вывезли на Запад, фактически пропали без вести. Дипломат обвинила киевские власти в замалчивании проблемы.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
Совбез
ядерная безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отшельник пролил свет на неудачи в поисках пропавшей семьи Усольцевых
В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.