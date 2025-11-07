В МИД РФ заявили о начале работы по поручению Путина по ядерным испытаниям

В МИД РФ заявили о начале работы по поручению Путина по ядерным испытаниям Захарова: МИД РФ начал работу над поручением Путина после заседания СБ России

Министерство иностранных дел России начало выполнять указания, которые были получены от руководства страны после заседания Совбеза по ядерной безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что исходящие из США сигналы о ядерных испытания противоречивы и их нужно прояснить, передает корреспондент NEWS.ru.

Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны, — подчеркнула Захарова.

