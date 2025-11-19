В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности Гросси: конфликт на Украине остается главным риском для ядерной безопасности

Конфликт на Украине остается главным глобальным риском для мировой ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что этот риск растет по мере эскалации самого конфликта, передает ТАСС.

Сегодня главным риском для ядерной безопасности остается война на Украине. То, что там до сих пор не произошло ядерного инцидента, не означает, что его не может произойти в будущем. Фактически этот риск растет по мере эскалации вооруженного конфликта, — отметил Гросси.

Ранее глава организации отмечал, что планируемые Соединенными Штатами ядерные испытания представляют собой очень важный вопрос. По его словам, эту тему невозможно игнорировать на международном уровне.

До этого он сообщал, что МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС. Гросси пояснял, что режим тишины «открывает возможность для проведения ремонта», направленного на усиление подключения станции к энергосети и предотвращение аварии. Он подчеркнул, что обе стороны конструктивно сотрудничали для обеспечения этих «жизненно важных работ».