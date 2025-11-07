Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:16

МАГАТЭ заявило о прекращении огня у Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ добилось локального прекращения огня у Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press

МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, режим тишины «открывает возможность для проведения ремонта», направленного на усиление подключения станции к энергосети и предотвращение аварии. Соответствующее заявление появилось на официальном портале агентства.

Еще одно локализованное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ, вступило сегодня в силу в районе Запорожской атомной электростанции, — сообщил Гросси.

Он подчеркнул, что обе стороны конструктивно сотрудничали для обеспечения этих «жизненно важных работ». Однако общая ситуация с ядерной безопасностью на электростанции, по его мнению, остается крайне нестабильной.

Работы по разминированию и другие подготовительные мероприятия начались у поврежденного участка линии электропередачи «Феросплавная-1». В МАГАТЭ восстановление внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе АЭС назвали «чрезвычайно важным событием».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Европа обязана обеспечить защиту Запорожской АЭС от возможных диверсий со стороны Киева. Парламентарий отметил, что авария на атомной электростанции может привести к катастрофе, которая затронет множество государств.

Запорожская область
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
ЗАЭС
обстрелы ЗАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.