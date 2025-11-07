МАГАТЭ заявило о прекращении огня у Запорожской АЭС Гросси: МАГАТЭ добилось локального прекращения огня у Запорожской АЭС

МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, режим тишины «открывает возможность для проведения ремонта», направленного на усиление подключения станции к энергосети и предотвращение аварии. Соответствующее заявление появилось на официальном портале агентства.

Еще одно локализованное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ, вступило сегодня в силу в районе Запорожской атомной электростанции, — сообщил Гросси.

Он подчеркнул, что обе стороны конструктивно сотрудничали для обеспечения этих «жизненно важных работ». Однако общая ситуация с ядерной безопасностью на электростанции, по его мнению, остается крайне нестабильной.

Работы по разминированию и другие подготовительные мероприятия начались у поврежденного участка линии электропередачи «Феросплавная-1». В МАГАТЭ восстановление внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе АЭС назвали «чрезвычайно важным событием».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Европа обязана обеспечить защиту Запорожской АЭС от возможных диверсий со стороны Киева. Парламентарий отметил, что авария на атомной электростанции может привести к катастрофе, которая затронет множество государств.