Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:06

Российский посол назвал число китайских студентов, обучающихся в РФ

Посол Моргулов: 56 тыс. китайских студентов учатся в российских вузах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Не менее 56 тыс. китайских студентов учатся в российских вузах, заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Еще 10 тыс. граждан КНР обучаются на подготовительных отделениях и языковых курсах в России, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что число визовых обращений китайцев для получения образования в РФ выросло на 25%. Моргулов напомнил о дорожной карте гуманитарного сотрудничества двух стран, согласно которой общий объем академических обменов к 2030 году может увеличиться до 100 тыс. человек.

Ранее газета Global Times сообщила, что китайские граждане уже 17 лет подряд называют отношения с Россией наиболее важными среди связей КНР с соседними странами. Около 60% респондентов придерживаются этой точки зрения. На второй позиции расположилась Япония, за которой следуют страны Юго-Восточной Азии.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером России. Это самая главная основа развития российско-китайских отношений, добавил президент.

Россия
Китай
послы
студенты
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.