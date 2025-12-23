Российский посол назвал число китайских студентов, обучающихся в РФ

Не менее 56 тыс. китайских студентов учатся в российских вузах, заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Еще 10 тыс. граждан КНР обучаются на подготовительных отделениях и языковых курсах в России, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что число визовых обращений китайцев для получения образования в РФ выросло на 25%. Моргулов напомнил о дорожной карте гуманитарного сотрудничества двух стран, согласно которой общий объем академических обменов к 2030 году может увеличиться до 100 тыс. человек.

Ранее газета Global Times сообщила, что китайские граждане уже 17 лет подряд называют отношения с Россией наиболее важными среди связей КНР с соседними странами. Около 60% респондентов придерживаются этой точки зрения. На второй позиции расположилась Япония, за которой следуют страны Юго-Восточной Азии.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером России. Это самая главная основа развития российско-китайских отношений, добавил президент.