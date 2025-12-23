В Петербурге продается квартира главного криминального авторитета

В Санкт-Петербурге на торги была выставлена двухэтажная квартира площадью 359 квадратных метров, которая принадлежала Константину Яковлеву, более известному как Костя Могила, сообщает газета «Фонтанка». Экспертов по недвижимости удивила цена лота: 110 млн рублей или около 306 тысяч за «квадрат», что аномально дешево для жилья на Каменноостровском проспекте.

Яковлев в 90-е годы считался ключевой фигурой преступного мира Северной столицы и «смотрящим» от воров в законе. Его состояние оценивалось в сотни миллионов долларов, а среди деловых партнеров числились крупнейшие олигархи. Криминальный авторитет умер 2003 году: после шести неудачных покушений седьмое стало смертельным — автомобиль Яковлева расстреляли киллеры на мотоцикле. Заказчиков убийства, которое связывали с дележкой средств на строительство петербургской дамбы, так и не нашли.

Низкая стоимость объекта может быть связана как с желанием наследников быстрее выйти из актива, так и со специфической «аурой» жилья. Однако риелторы ожидают, что на фоне общего дефицита недвижимости в историческом центре, даже такая квартира быстро найдет нового владельца.

Ранее стало известно, что в московских Кузьминках выставили на продажу огромную резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Покупателям предлагают стать владельцами комплекса с пестрым интерьером и специфической историей всего за 800 млн рублей.