Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:47

Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура из-за погромов

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Посольство Ирана в Москве приспустило государственный флаг в знак траура по гражданам, погибшим во время протестов, передает корреспондент РИА Новости. Власти страны объявили 11 января днем скорби, назвав волнения «сопротивлением США и Израилю».

Протесты начались в конце декабря и достигли пика 8-9 января. Иранские власти утверждают, что за организацией массовых выступлений стоят Вашингтон и Тель-Авив.

Ранее член совета по информационным технологиям при правительстве Ирана Машалла Шамсольваезин сообщил, что в ходе беспорядков в стране погибли 11 человек. По его мнению, эта цифра на фоне 90-миллионного населения не дает оснований для обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, при этом именно американцы руководят этими протестами.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщает, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов, а их похороны состоятся 10 января в городе Кум.

посольства
Иран
Москва
погромы
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.