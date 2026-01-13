Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура из-за погромов

Посольство Ирана в Москве приспустило государственный флаг в знак траура по гражданам, погибшим во время протестов, передает корреспондент РИА Новости. Власти страны объявили 11 января днем скорби, назвав волнения «сопротивлением США и Израилю».

Протесты начались в конце декабря и достигли пика 8-9 января. Иранские власти утверждают, что за организацией массовых выступлений стоят Вашингтон и Тель-Авив.

Ранее член совета по информационным технологиям при правительстве Ирана Машалла Шамсольваезин сообщил, что в ходе беспорядков в стране погибли 11 человек. По его мнению, эта цифра на фоне 90-миллионного населения не дает оснований для обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, при этом именно американцы руководят этими протестами.

Кроме того, гостелерадиокомпания Ирана сообщает, что два сотрудника сил безопасности погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в провинции Кум. По данным телерадиокомпании, силовики стали жертвами вооруженных террористов, а их похороны состоятся 10 января в городе Кум.