Суд арестовал читинца по подозрению в убийстве во время конфликта

В Чите на два месяца арестовали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве во время конфликта, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Черновский районный суд города. Как выяснилось, у мужчины уже была судимость. Он отбывал наказание за убийство и вымогательство.

По данным суда, подозреваемый совершил преступление недалеко от кафе «Легенда» на проспекте Фадеева. Между ним и 33-летним мужчиной произошла перепалка, в ходе которой последний получил ножевое ранение. Потерпевший скончался на месте.

