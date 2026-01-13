Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:45

Суд арестовал читинца по подозрению в убийстве во время конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Чите на два месяца арестовали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве во время конфликта, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Черновский районный суд города. Как выяснилось, у мужчины уже была судимость. Он отбывал наказание за убийство и вымогательство.

По данным суда, подозреваемый совершил преступление недалеко от кафе «Легенда» на проспекте Фадеева. Между ним и 33-летним мужчиной произошла перепалка, в ходе которой последний получил ножевое ранение. Потерпевший скончался на месте.

Ранее суд арестовал водителя грузовика DAF, который спровоцировал ДТП с семью погибшими в Волгоградской области. Он пробудет под стражей до 9 марта. Смертельная авария произошла 8 января на 763-м километре ФАД Р-22 «Каспий».

До этого в Москве арестовали украинского блогера, который гулял по метро в костюме водолаза. Выяснилось, что 30-летний мужчина создавал видеоконтент вместе со своей девушкой, чтобы продвинуть свой Telegram-канал.

Чита
аресты
преступления
убийства
