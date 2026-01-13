В Чехии раскрыли тайные траты предыдущих властей на нужды ВСУ Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно потратили 17,1 млрд крон на оружие для ВСУ

Предыдущее правительство Чехии тайно финансировало поставки оружия для Украины, передает агентство Ceske Noviny со ссылкой на слова премьер-министра республики Андрея Бабиша. Он заявил, что на эти цели из бюджета было скрытно выделено 17,1 млрд крон (более 64,4 млрд рублей).

Чешский бюджет тайно вложил 17,1 млрд крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно, — сказал Бабиш.

Политик уточнил, что общая сумма контрактов, прошедших через чешские компании на поставку боеприпасов для Украины, превысила €11 млрд (более 1 трлн рублей). Бывший глава правительства Петр Фиала, в свою очередь, возмутился фактом раскрытия данной информации. Он подчеркнул, что подобные разглашения создают серьезную угрозу национальной безопасности государства, сказано в материале.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.