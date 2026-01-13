Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:43

В Чехии раскрыли тайные траты предыдущих властей на нужды ВСУ

Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно потратили 17,1 млрд крон на оружие для ВСУ

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Предыдущее правительство Чехии тайно финансировало поставки оружия для Украины, передает агентство Ceske Noviny со ссылкой на слова премьер-министра республики Андрея Бабиша. Он заявил, что на эти цели из бюджета было скрытно выделено 17,1 млрд крон (более 64,4 млрд рублей).

Чешский бюджет тайно вложил 17,1 млрд крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно, — сказал Бабиш.

Политик уточнил, что общая сумма контрактов, прошедших через чешские компании на поставку боеприпасов для Украины, превысила €11 млрд (более 1 трлн рублей). Бывший глава правительства Петр Фиала, в свою очередь, возмутился фактом раскрытия данной информации. Он подчеркнул, что подобные разглашения создают серьезную угрозу национальной безопасности государства, сказано в материале.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.

Чехия
Украина
военная помощь
ВСУ
Андрей Бабиш
